VIDEO| Activişti ai grupului ecologist Just Stop Oil au vandalizat cu un tort statuia regelui Charles al III-lea de la Madame Tussauds din Londra

Activişti ai grupului ecologist Just Stop Oil au vandalizat cu tort de ciocolată statuia din ceară a regelui Charles al III-lea de la celebrul muzeu Madame Tussauds din Londra, în cadrul unei serii de acţiuni desfăşurate de la începutul lunii octombrie prin care această organizaţie de mediu solicită oprirea exploatărilor petroliere şi gaziere, informează AFP şi DPA.

Doi membri ai grupului ecologist, care au cumpărat bilete pentru a pătrunde în muzeul londonez, au strivit un tort de ciocolată de chipul statuii din ceară a regelui britanic, un fervent apărător al mediului înconjurător, a anunţat Just Stop Oil într-un comunicat.

În timpul acestei acţiuni, unul dintre activişti a repetat cuvintele rostite într-un discurs la sfârşitul anului 2019 de actualul suveran, pe atunci prinţ de Wales, în care acesta a subliniat faptul că tinerii din generaţia nepoţilor lui "cer acţiuni imediate, nu doar simple cuvinte", potrivit Agerpres.

"Ştiinţa este clară. Cererea este clară: opriţi noile proiecte petroliere şi gaziere. E o nimica toată ('piece of cake' în limba engleză - n.r.)", au declarat în acelaşi comunicat activiştii Eilidh McFadden, în vârstă de 20 de ani, şi Tom Johnson, în vârstă de 29 de ani.

Contactaţi de AFP, reprezentanţii muzeului londonez nu au dat curs deocamdată invitaţiei de a face declaraţii pe această temă.

Potrivit Poliţiei Metropolitane din Londra, patru persoane au fost arestate în urma incidentului de luni.

"Anul trecut, la COP26 din Glasgow, regina Elisabeta a II-a a spus: 'Vremea cuvintelor a trecut, a venit timpul pentru acţiune'", a declarat tânăra activistă McFadden.

Regele Charles al III-lea plănuia să călătorească în Egipt pentru a participa la COP27, dar a renunţat la aceste planuri după ce fostul prim-ministru Liz Truss i-ar fi recomandat să nu facă acest lucru.

Grupul Just Stop Oil a lansat la începutul lunii octombrie o serie de acţiuni şi de blocaje zilnice ale unor străzi din Londra, stropind totodată cu supă de tomate tabloul "Sunflowers" al pictorului Van Gogh de la National Gallery şi cu vopsea faţada unei reprezentanţe a producătorului auto Austin Martin.

Duminică, activiştii din mişcarea ecologistă Last Generation au aruncat cu piure de cartofi asupra tabloului "Les Meules", de Monet, expus într-un muzeu din oraşul german Postdam.

???? BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING ????



???? Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB