VIDEO/ Rusii au lovit din nou la Nikolaev - Explozii puternice s-au auzit în jurul orei 05:00. Un supermarket a fost distrus

Noi explozii au fost semnalate la Nikolaev, în noaptea de marţi spre miercuri, în timpul unor alerte de raid aerian. Localnicii au fost îndemnaţi să rămână în adăposturi. Potrivit presei locale, explozii puternice s-au auzit în jurul orei 05:00. De asemenea, un incendiu a izbucnit într-unul dintre cartierele orașului, iar într-un alt cartier a fost distrus un supermarket. Echipele de salvare şi pompierii au intervenit la faţa locului, a anunţat primarul Oleksandr Senkevici, notează RADOR.

