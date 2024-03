VIDEO Abia acum a recunoscut: Vedeta pe care Simona Halep a făcut-o să plângă o săptămână întreagă - 'Am fost devastată'

Sloane Stephens a dezvăluit recent că a fost profund afectată de pierderea din finala French Open 2018 împotriva Simonei Halep, mărturisind că a plâns o săptămână după meci.

Stephens a explicat că French Open era singurul turneu pe care visa să îl câștige, iar înfrângerea a reprezentat o lovitură dură.

Deși devastată de rezultat, Stephens a vorbit cu respect despre Simona Halep, recunoscând valoarea sportivei române și importanța victoriei pentru ea.

Sloane Stephens își amintește că pierderea în fața Simonei Halep în 2018 a fost „absolut devastatoare”.

Stephens a adăugat: „Am plâns ca o săptămână. A fost devastator. Dar după aceea am fost bine, poate nu era momentul meu. Cred că nu a fost menit pentru mine să câștig Openul Francez”.

Halep a învins-o la French Open 2018 pe Stephens cu 3-6, 6-4 și 6-1.

Comentariul lui Sloane Stephens despre pierderea ei de la French Open din 2018 arată că unele pierderi sunt cu adevărat personale. Oricâte performanțe grozave a oferit această vedetă americană de tenis, nu a reușit să uite această înfrângere, notează essentiallysports.com.

