VIDEO ALERTĂ în Lyon: Gara a fost evacuată, după ce un bărbat a amenințat că o aruncă în aer

Gara Part-Dieu din Lyon a fost evacuată în întregime, iar poliţia franceză efectua o intervenţie, în urma unui comportament suspect al unui bărbat, relatează Le Figaro.

”Am răspuns unui consemn al Poliţiei Judiciare de a delimita un perimetru de securitate în gară”, a anunţat SNCF, care precizează că niciun tren nu mai pleca sau se oprea la Part-Dieu la Lyon.

Poliţia a anunţat, într-un mesaj postat pe Twitter, că o operaţiune era ”în curs în gară” şi că a cerut publicului ”să evite sectorul”.

Traficul reţelei de transport în comun din Lyon era de asemenea întrerupt, a precizat poliţia.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, un bărbat a ameninţat să arunce gara în aer.

Mai multe persoane prezente în gară au făcut declaraţii despre această evacuare.

”Alertă cu bombă la Gara Part-Dieu. Era să pierd trenul şi a avut loc o învălmăşală mare în gară. Evacuare imediată a gării. Sector blocat”, a scris, într-un mesaj postat pe Twitter, preşedintele deputaţilor Partidului Les Républicains, Damien Abad.

Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting 'Allahu akbar' and threatening to blow them up. pic.twitter.com/qtawZbovED