VIDEO Conferința de presă online dedicată Zilei Naționale a Rusiei

În cadrul conferinței de presă online dedicate Zilei Naționale a Rusiei (12 iunie), ambasadorul Federației Ruse în România, Valeri Kuzmin, a răspuns la numeroasele întrebări ale jurnaliștilor. Propunem atenției cititorilor noștri răspunsul diplomatului la întrebarea pusă de publicația ”Vești din Rusia”.

– În ce măsură summitul ruso-american de la Geneva ar putea să producă o cotitură în relațiile ruso-române?

Valeri Kuzmin: – Bună întrebare, dar, sincer să fiu, nu are, în momentul de față, răspuns, deoarece totul va depinde de rezultatele concrete ale summitului. Deocamdată, observăm că summitul provoacă opoziție în SUA și nu doar din partea Partidului Republican, ci și din partea celui Democrat. În Europa, dimpotrivă, el este perceput pozitiv.

În ajunul întâlnirii, Administrația Statelor Unite susține că Biden trebuie să fie ”intransigent” cu Putin. ”Dar ce i-ar mai putea spune, în această manieră, Biden lui Putin în afară de ceea ce i s-a spus deja – fie de către Biden în persoană, fie prin vocea colaboratorilor săi – de Secretarul de Stat sau de consilierul pe probleme de securitate națională?

Intenționăm să judecăm rezultatele summitului după pașii concreți ai Administrației americane, nu după vorbele lor.

Toate aceste îndemnuri lansate în mass-media și pe rețelele sociale, în favoarea ”unei discuții fără menajamente” sau a unui dialog pe de poziții de forță, toată această campanie de dezinformare legată de întâlnire, toate aceste acuzații la adresa Rusiei, care au devenit o practică, sunt o cale proastă spre normalizarea și însănătoșirea relațiilor internaționale.

Nu o dată am afirmat că Rusia este deschisă dialogului. Dar și că Rusia nu va accepta un ton de mentorat, nu va accepta limbajul ultimatumurilor. Nu asta este retorica noastră. Am spus mereu că trebuie luate în considerare interesele reciproce legitime, am vorbit mereu despre avantajul reciproc, despre respectul reciproc și pragmatism și așa mai departe. Asta reflectă poziția noastră. Suntem pentru o agendă unificatoare, care să includă probleme ale stabilității strategice, previzibilitate în relații, probleme legate de climă, de lupta împotriva terorismului.

În ceea ce privește impactul summitului asupra relațiilor ruso-române. Nu cred că va avea un efect imediat. Speculez teoretic. Pentru că orice rezultat al summitului este doar un pas, ce ar putea fi un pas înainte, dar poate fi unul în lateral sau chiar înapoi. Prin urmare, nu putem exclude nimic.

Suntem optimiști. Suntem gata să fim constructivi, dar nu cu prețul intereselor noastre legitime. Un lucru pe care l-au declarat și președintele nostru, și ministrul nostru al Afacerilor Externe – poate ați văzut pe internet. Suntem gata și avem toate mijloacele pentru a apăra interesele noastre naționale.

Deci, suntem deschiși la un dialog constructiv. Dacă acest dialog va permite să mergem înainte, va fi o influență pozitivă colaterală asupra situației generale din relațiile noastre, pentru că, după cum știți, America este partenerul strategic privilegiat al României. Pe de altă parte, este liderul NATO. SUA sunt partener strategic al Uniunii Europene, iar România urmează linia generală a politicii lor. Ca atare, sper ca toate acestea vor conduce la o îmbunătățire a relațiilor. Cât de mult va fi o îmbunătățire, vom trăi și vom vedea.

Înregistrarea integrală conferinței de presă din 10 iunie 2021: