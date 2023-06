Video| Filmul 'Barbie' a provocat o penurie globală de vopsea roz

Filmul "Barbie" al Gretei Gerwig a necesitat atât de multă vopsea roz în timpul realizării scenografiei, încât a distrus aprovizionarea la nivel global a unei întregi companii, scrie The Guardian.

Gerwig şi designerul de producţie al filmului Sarah Greenwood au vorbit pentru Architectural Digest despre construcţia Barbieland, care este aproape în întregime roz fluorescent, de la versiunile în mărime naturală a faimoasei „Case de vis” a păpuşii până la drumuri şi stâlpi de iluminat, scrie news.ro.

În interviu, Greenwood, nominalizată de şase ori la Oscar, a spus că filmul a provocat o penurie internaţională de vopsea roz. „Lumea a rămas fără roz”, a spus ea revistei.

Lauren Proud, vicepreşedinte de marketing global la Rosco, compania de vopsea folosită de echipa de producţie, a oferit informaţii suplimentare pentru Los Angeles Times.

Proud a confirmat că filmul „a folosit atât de multă vopsea cât am avut noi”, dar a calificat că producţia pe Barbie a coincis cu probleme mai ample ale lanţului global de aprovizionare în timpul Covid-19, precum şi cu vremea extremă din Texas la începutul anului 2021, care a afectat materialele necesare realizării vopselei.

„A existat această lipsă şi apoi le-am dat tot ce am putut”, a spus ea, dar a recunoscut: „Ne-au curăţat de vopsea”.

În interviul acordat Architectural Digest, Gerwig a spus că nuanţa roz strălucitoare a fost importantă în „menţinerea esteticii filmului şi că designul pentru Barbieland a fost inspirat de Casa Kaufmann din Palm Springs, picturile lui Wayne Thiebaud, de filmele "Pee-wee Marea aventură" şi "Un american la Paris".

„Mi-am dorit ca nuanţele de roz să fie foarte strălucitoare şi totul să fie aproape prea mult”, a spus Gerwig, adăugând că nu a vrut să „uite ce m-a făcut să iubesc pe Barbie când eram mică”.

Scenografii au asigurat suficientă vopsea pentru ca producţia filmului să continue. Filmul a fost filmat în mare parte la Warner Bros Studios Leavesden din Marea Britanie.

"Barbie", care o are în rolul principal pe Margot Robbie şi pe Ryan Gosling în rolul Ken, iubitului păpuşii, îi mai are în distribuţie pe Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa, Helen Mirren, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera şi Ncuti Gatwa. Filmul va fi lansat pe 21 iulie în toată lumea.