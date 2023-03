VIDEO - Momentul în care tavanul metroului s-a prăbușit în fața pasagerilor în Massachusetts

O bucată din tavanul de la metrou se prăbușește în fața unei tinere din statul american Massachusetts. Aceasta a scăpat ca prin minune, când, la ieşirea dintr-o stație de metrou, o bucată imensă din plafon s-a prăbușit exact în fața ei, relatează cbcnews.com.

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, incidentul a avut loc când călătorii ieșeau din metrou.

Tânăra, care avea mai multe obiecte în brațe, se apropie grăbită de scări când o parte din tavan se prăbușește la picioarele ei, informează RomâniaTV.net.

După sperietura groaznică, fata rămâne blocată câteva clipe, în încercarea de a se dezmetici, apoi își continuă drumul.

Responsabili de întreținerea stațiilor de metrou s-au pus pe treabă imediat și au reparat plafonul șubred.

Missed death by one step! WOW!

Partial ceiling collapse at Harvard Square Station in Cambridge, Massachusetts, USA.

pic.twitter.com/HZbk8OqT9e