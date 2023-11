VIDEO - Funcționarii publici italieni ies pe străzile Romei: 'Meloni, poporului i-e foame'

Meloni şi guvernul său sunt acuzaţi de grevişti că folosesc resursele precare disponibile în bugetul pe 2024 pentru a "vâna" voturi, în perspectiva alegerilor europene de anul viitor, şi aceasta în detrimentul oamenilor muncii şi al pensionarilor.

"Meloni, poporului i-e foame", se putea citi pe una din pancartele manifestanţilor adunaţi în Piazza del Popolo, în centrul Romei.

Mii de oameni au mărşăluit şi pe străzile din Genova şi Milano.

La originea protestului s-au aflat două din cele trei principale confederaţii sindicale din Italia, CGIL şi UIL, acestea acuzând guvernul că a deturnat resurse de la sectoare cheie ca sănătatea, educaţia şi industria.

Au fost chemaţi să facă grevă timp de opt ore în întreaga ţară cadrele didactice, angajaţii din sănătate, şoferii de taxi şi lucrătorii de la poştă, iar unele sectoare din domeniul privat, ca metalurgiştii sau comercianţii, au fost invitaţi la grevă în centrul Italiei.

Vicepremierul Matteo Salvini, care este şi ministrul transporturilor, a impus însă restricţii pentru a reduce problemele de transport, reducând la jumătate durata grevei în acest sector şi excluzând sectorul aerian; secretarul general al CGIL, Maurizio Landini, l-a acuzat pe Salvini de "atac la dreptul la grevă",

CGIL a salutat în cele din urmă într-un comunicat "o puternică participare" la protest, cu "vârfuri de aproape 100%" în unele porturi, 80% în logistică şi 70% în transportul feroviar, în timp ce Liga, formaţiunea lui Salvini, a evocat o "participare slabă, mai ales în sectorul transporturilor".

Protestul este prevăzut să dureze cinci zile, în funcţie de regiune.

Diciamo che eravamo in due o tre????????Piazza del Popolo e via Del Corso stracolme... Non credo proprio che il PD sia morto... pic.twitter.com/PIWWvJizvR