Video - Gheboasă, dialog spumos cu Victor Ciutacu: mărturii neașteptate despre viața și copilăria extrem de chinuite

Traperul Gheboasă a provocat un scandal imens, în urma prestației sale de la UNTOLD, acolo unde mii de tineri cântau împreună cu el melodii cu versuri obscene. Gheboasă a explicat că el cântă ceea ce dorește publicul și a mărturisit că a avut o viață extrem de grea și de chinuită până să ajungă vedetă.

Gheboasă a dezbăluit că lucrează pe PFA, numai pe contract şi că toate veniturile sunt fiscalizate. „E foarte complicat să iei impozite pe un cadou pe care ţi-l dă unul”.

„Nunţi botezuri, cumetrii?”, l-a întrebat Ciutacu,

Gheboasă a răpsouns fără ezitare: ” Nu ştiu dacă fac, dar dacă e cazul fac şi parastase, şi cumetrii, eu sunt acolo. Cânt orice gen, de ce nu şi la îngropăciune?”

Gheboasă, mărturii șocante despre viața și copilăria sa

Gheboasă, pe numele său real Gabriel, a povestit faptul că el a fost abandonat de către mama lui la orfelinat și a fost înfiat de către o familie.

„Eu am trecut prin foarte mult greu ca să ajung aici. Am și muncit mult, atunci când veneam la București și voiam sa fac muzică, iar nimeni nu credea în mine, doar Dumnezeu îmi era alături. Am trecut prin foarte multe lucruri rele, afară, la școală, cu copiii.

Mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, am stat până la 1 an și ceva la orfelinat. Tatăl meu era închis și nu avea nimeni drepturi asupra mea. Am avut noroc de o familie, care m-a adoptat și le sunt recunoscător toată viața. Nu sunt căsătorit, dar așa îmi place să spun, pentru că suntem (n.r. Gheboasă și iubita lui) de foarte mult timp împreună.

Eu sunt țigan, nu sunt român și am văzut că aveți o legătură foarte strânsă cu Victor Ponta și aș dori să îl înștiințați cumva că îmi doresc să ajung președinte la partida romilor. Dacă se poate să facă cumva, să mă aducă în funcție”, a declarat Gheboasă, în exclusivitate la România TV.