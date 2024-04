VIDEO - Israelul mai primește o lovitură dură, după atacul Iranului: o bază militară a fost atacată de Hezbollah

Într-o declarație de miercuri, grupul a spus că a vizat sediul cu „rachete ghidate și drone ofensive”. Forțele de Apărare Israelului au confirmat, de asemenea, că Hezbollah a lovit nordul Israelului cu drone miercuri.

Cel puțin 13 persoane au fost rănite, inclusiv patru care au fost grav rănite, potrivit serviciilor de urgență israeliene.

Miercuri mai târziu, IDF a declarat că a lovit înapoi la o bază militară Hezbollah de lângă Ayta ash Shab, în sudul Libanului.

„Cu puțin timp în urmă, avioanele de luptă ale IDF au lovit un complex militar Hezbollah în zona Ayta ash Shab din sudul Libanului, unde operau teroriști”, se arată în comunicat.

???????? Footage of the Hezbollah loitering drone that struck the IDF position in Western Galilee. Bloop! pic.twitter.com/0HugugGH3M

???????? - WATCH: The IDF is currently carrying out air strikes on launch sites and infrastructure where Hezbollah terrorists are currently present, in response to this morning’s drone strikes. pic.twitter.com/DmBwCNLJQj