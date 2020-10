VIDEO Ludovic Orban îi pune la punct pe cei din USR: 'Să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL, să se concentreze pe bătălia cu PSD'

Premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat, joi, la Giurgiu, că nu sunt justificate reproşurile adresate liberalilor cu privire la contextul numirii lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ, el transmiţându-le reprezentanţilor USR să să concentreze "pe bătălia cu PSD".

"Consumă prea multă energie, adversarul nostru este PSD, cu toate relele pe care le aduce pentru România. Obiectivul nostru este să câştigăm alegerile, să învingem PSD şi să scoatem PSD de la butoane. (...) Cred că am demonstrat că putem colabora, am câştigat împreună alegerile pentru Bucureşti, am câştigat împreună, de exemplu, la Vrancea (...) Îi sfătuiesc pe mai tinerii mei colegi să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL, să se concentreze pe bătălia cu PSD", a afirmat Orban.

În opinia liderului liberal, nu există un "scandal" între PNL şi USR, adevărata problemă fiind promovarea lui Florin Iordache în această funcţie de către PSD.

"Nu este niciun scandal, atât noi cât şi USR am atacat alegerea lui Florin Iordache. Scandalul în sine este că o majoritate controlată de PSD şi de aliaţi a putut să ia o astfel de decizie ineptă de a pune în fruntea Consiliului Legislativ un personaj atât de rău famat şi de dubios precum Florin Iordache. Ăsta este lucrul cel mai grav care s-a întâmplat în Parlament. În rest, nu vreau să răspund unor comentarii care mi se par deplasate", a mai spus Ludovic Orban.

