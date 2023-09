VIDEO Ministerul Culturii intervine urgent pentru ca frumosul Castel Peleș să nu pice: Raluca Turcan s-a declarat șocată

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunţat că săptămâna viitoare Comisia Naţională a Monumentelor Istorice va aproba documentaţia pentru consolidarea şi punerea în valoare a Teraselor Castelului Peleş.

"Prin Institutul Naţional al Patrimoniului, Ministerul Culturii a finanţat elaborarea documentaţiei pentru consolidarea şi punerea în valoare a Teraselor Castelului Peleş, urmând ca soluţia optimă să fie aprobată de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice în data de 27 septembrie. Valoarea estimată a acestei intervenţii va fi cea stabilită în soluţia de avizare. Evident că după acest moment vom putea demara procedura de atribuire pentru proiectare şi execuţie şi vom avea nevoie de un efort comun al tuturor celor care vor să păstreze vie viaţa din Castelul Peleş şi Castelul Pelişor şi o parte semnificativă din identitatea României noastre de astăzi", a spus Turcan, în deschiderea conferinţei internaţionale "Patrimoniul cultural, natural şi construit la 150 de ani de la proiectarea castelului Peleş".

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a mai arătat că marţi fost demarată licitaţia pentru intervenţii de urgenţă la acoperişurile castelelor Peleş şi Pelişor, bugetul estimat fiind de aproximativ 1,7 milioane de euro.

"Ieri a fost demarată procedura de atribuire a contractului pentru intervenţia în primă urgenţă la acoperişurile monumentelor istorice Castelul Peleş şi Castelul Pelişor, cu protejarea elementelor decorative şi a componentelor artistice. De asemenea se vor realiza şi reparaţii ale sistemului de instalaţii. Valoarea contractului este una semnificativă şi se ridică la aproximativ 1,7 milioane de euro şi finanţarea aceasta este acordată de Ministerul Culturii prin Institutul Naţional al Patrimoniului", a reamintit Turcan.

Aceasta a mai informat că a Ministerul Culturii a intervenit şi pentru refuncţionalizarea instalaţiei de căldură a Muzeului Peleş.

"În prag de iarnă, muzeul Peleş este fără căldură şi nu are nici măcar autorizaţie de la ISCIR, pentru că nu a putut fi plătită o sumă de bani astfel încât instalaţiile să fie actualizate. (...) Evident că răspunsul nostru a fost prompt, pentru că ştim cu toţii şi mai ales dumneavoastră ca experţi cunoaşteţi foarte bine faptul că nu există factor de degradare mai puternic - dacă nu intervine un eveniment extrem de grav - asupra unor bunuri mobile decât diferenţele de temperatură între zi şi noapte sau în încăperile în care se află aceste bunuri mobile. Ca atare, Ministerul Culturii a achitat deja - noi am făcut transferul - această datorie, astfel încât instalaţia de încălzire la Muzeul Peleş să redevină funcţională. De asemenea, muzeul mai are nevoie de nişte facilităţi pentru vizitatori, astfel încât numărul acestora să fie în continuă creştere şi să plece cu adevărata impresie şi cu adevăratul sentiment de preţuire care se cuvine unui bun atât de valoros pentru identitatea noastră naţională", a adăugat ministrul.

Găzduită de Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", conferinţa internaţională "Patrimoniul cultural, natural şi construit la 150 de ani de la proiectarea castelului Peleş", organizată de Asociaţia pentru Patrimoniul Regal "Castelul Peleş", reuneşte membri ai asociaţiei, specialişti uniţi de dorinţa de a valorifica patrimoniul natural, cultural şi construit al acestui monument istoric. În deschiderea conferinţei au mai transmis mesaje Alteţa Sa Regală Principele Radu, preşedintelui asociaţiei, prof. univ. dr. arh. Augustin Ioan, consilierul prezidenţial - Departamentul Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale, Sergiu Nistor, şi consilierul pentru afaceri europene Instituţia Prefectului, Judeţul Prahova, Codruţ Constantinescu.

Managerul interimar al Institutul Naţional al Patrimoniului, Valeria-Oana Zaharia, a declarat pentru AGERPRES, că valoarea estimată a investiţiei, care va fi stabilită după aprobarea proiectului, se va situa undeva între aproximativ 12,5 şi 30 de milioane de euro.

"Proiectul în faza DALI, pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a Teraselor Castelului Peleş, s-a finalizat. A fost înaintat către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice numărul opt. Vorbim despre un monument de clasa A. Ei au trimis către Comisia Naţională a Monumentelor, respectiv către Secţiunea Tehnică de Arhitectură şi inginerie, care se va reuni pe data de 27 septembrie, şi în urma variantei aprobată de secţiune şi, ulterior de plenul Comisiei Naţionale vom şti şi valoarea estimată. Pentru că, DALI dă o valoare minimală şi maximală şi vorbim aici de un minimal de aproximativ 12, 5 milioane de euro şi de un maximal de aproximativ 30 de milioane de euro în ceea ce priveşte investiţia", a precizat Zaharia.