Video| Novak Djokovici, scos din minți de un spectator, la Australian Open: 'Vrea doar să intre în capul meu. De ce nu-l scoateţi din arenă?

Tenismanul sârb Novak Djokovici s-a calificat, joi, în turul trei la Australian Open, după ce l-a învins pe francezul Enzo Couacaud, locul 191 mondial, în patru seturi, scor 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0.

Sârbul s-a impus după un meci care a durat două ore şi 55 de minute.

După ce a câştigat setul al treilea, scor 6-2, şi a reuşit un break în setul patru, sârbul s-a îndreptat spre arbitrul de scaun Fergus Murphy pentru a protesta cu privire la prezenţa unui spectator puţin prea zgomotos, scrie news.ro.

„Tipul ăsta este complet beat. De la primul punct, provoacă, nu este aici să se uite la tenis. Vrea doar să intre în capul meu. Deci, te întreb ce ai de gând să faci cu el? L-ai auzit de cel puţin zece ori. L-am auzit de 15 ori. Ce ai de gând să faci ? De ce nu-l scoţi pe tipul ăsta de pe stadion?”, a spus sârbul.

În turul trei, Djokovici va evolua contra jucătorului bulgar Grigor Dimitrov.

"The guy's ???????????????????? ???????????? ???????? ???????????? ????????????????... he's not here to watch tennis!"



A furious Novak Djokovic pleads with the umpire to remove a loud spectator from the audience ????#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/IiASc4pyEj