VIDEO - Pregătește Rusia o nouă invazie la scară largă? Imagini din satelit dezvăluie noi tabere militare construite în ultimele luni

Imaginile din satelit din regiunile rusești de vest Voronezh și Kursk au dezvăluit noi tabere militare și terenuri de amenajare care au fost construite în ultimele luni, unele fiind în aceeași poziție cu taberele anterioare văzute chiar înainte de invazia Ucrainei, informează OSINTdefender, care publică aceste imagini.

A doua invazie

Guvernele occidentale cred că Rusia plănuieşte un atac major asupra Ucrainei, posibil chiar la 24 februarie se împlineşte un an de război. Obiectivul principal al Moscovei este de a captura regiunea Donbas, inclusiv Luhansk, pe care Ucraina o controlează parţial.

Surse guvernamentale ucrainene spun că un scenariu ar include lovituri cu rachete balistice asupra marilor oraşe, inclusiv Kiev, şi o încercare de a izola estul ţării prin bombardarea podurilor şi avansarea într-un arc de cerc dinspre nord şi sud.

Analiştii militari sunt sceptici însă că Rusia are suficiente unităţi de infanterie pentru a avansa rapid pe teritoriul ucrainean.

Ei recunosc, totuşi, că unele porţiuni ale frontierei ruso-ucrainene sunt slab apărate, iar cea mai mare parte a forţelor ucrainene se află acum concentrate în provincia estică Doneţk, unde luptele se desfăşoară în jurul oraşului Bahmut.

Ruşii şi-au intensificat ofensiva asupra Ucrainei în ultimele zile, cu mai puţin de două săptămâni înainte de împlinirea unui an de la începutul invaziei, la 24 februarie.

În timp ce cele mai grele lupte au loc în regiunile Doneţk şi Lugansk, în estul ţării, la graniţa cu Rusia, Moscova şi-a intensificat, de asemenea, atacurile în regiunile Zaporojie şi Herson, în sud-vest, informează Agerpres.

Cele patru regiuni au fost anexate de Rusia în septembrie trecut, în urma convocării unor referendumuri în zonele ocupate care nu au fost recunoscute la nivel internaţional şi pe care armata rusă nu le controlează integral nici în prezent.

Satellite Imagery from the Western Russian Regions of Voronezh and Kursk have revealed new Military Field Camps and Staging Grounds that have been built within the past few months with some being in the same position as previous Camps seen right before the Invasion of Ukraine. pic.twitter.com/1rkS2d5i8m