VIDEO - Primele imagini cu un avion F-35 israelian care interceptează o rachetă lansată de rebelii houthi

IDF descrie proiectilul ca fiind o rachetă de croazieră, în timp ce rebelii Houthi au spus că au lansat rachete balistice și drone asupra Israelului.

Armata publică, de asemenea, imagini care arată sistemul de apărare antirachetă Arrow cu rază lungă de acțiune interceptând o rachetă balistică Houthi, care se pare că se îndreaptă spre cel mai sudic oraș Eilat, tot marți.

IDF a interceptat alte câteva ținte - aparent drone lansate din Yemen - peste Marea Roșie în ultimele zile. De asemenea, a întărit zona cu nave de rachete ale Marinei.

IDF releases a video showing an F-35I fighter jet intercepting one of the cruise missiles/drones launched by the Iran-backed Houthis in Yemen on Tuesday. pic.twitter.com/8qSNbrbvSJ