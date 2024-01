VIDEO - Protest violent la Casa Albă: manifestanții pro-Palestina au încercat să rupă gardurile și să intre peste Joe Biden

Totul a avut loc sâmbătă seara, când un grup de protestatari pro-palestinieni a manifestat și a încercat să dărâme un gard din afara Casei Albe.

Serviciul Secret a spus că au evacuat personal neesențial din zonă, deoarece protestul a devenit mai violent.

Un videoclip i-a surprins pe protestatari agitând gardul atât de tare încât s-a desprins într-o parte. Ofițerii serviciilor secrete s-au opus protestatarilor și i-au împiedicat să intre pe terenurile Casei Albe.

Protestatarii au aruncat sticle cu apă și bețe în ofițeri și au încercat să treacă peste gard.

Manifestanții strigat: „F**k Joe Biden!”. Președintele american e acuzat de protestatari că susține „uciderea copiilor” din Gaza de către Israel.

????The White House:



BREAKING



Protestors have breached the reinforced gate and riot police have confronted them - other protestors began scaling the fence



WATCH: pic.twitter.com/HuQ6sBUC1N