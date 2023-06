VIDEO - Războiul din Sudan pare să se extindă: luptele se intensifică în mai multe zone cheie

Zece săptămâni de război între armata sudaneză şi Forţele de Sprijin Rapid - RSF - au forţat aproape 2,5 milioane de persoane să îşi părăsească locuinţele.

Războiul din Sudan pare să se extindă şi să se intensifice

Unele dintre cele mai intense lupte din ultimele ore au avut loc în oraşul Nyala, capitala statului Darfurul de Sud. RSF încearcă să ocupe mai multe teritorii din Darfur. Gruparea are o istorie de comitere de atrocităţi împotriva comunităţilor ne-arabe din acea regiune. Armistiţiile temporare au permis distribuirea de ajutoare în anumite zone din Sudan, însă criza umanitară se agravează în fiecare zi şi se extinde în regiune.

Explosions rock Sudan's capital Khartoum, marking the ninth week since fighting began in mid-April pic.twitter.com/Dy1MwOapbP