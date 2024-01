VIDEO - Reacție fermă în Yemen: protest uriaș după atacul americano-britanic împotriva rebelilor Houthi

Manifestanții au adus cu ei steaguri palestiniene, pentru a arăta solidaritatea lor față de poporul palestinian.

Manifestațiile din Yemen, pe lângă atacul americano-britanic, au loc și în contextul în care a început procesul de genocid împotriva Israelului.

Armata americană şi cea britanică au lansat joi lovituri împotriva mai multor ţinte Houthi în zonele controlate de aceşti rebeli în Yemen, un răspuns semnificativ după ce administraţia Biden şi aliaţii săi au avertizat gruparea militantă susţinută de Iran că va suporta consecinţele atacurilor repetate cu drone şi rachete asupra transportului comercial din Marea Roşie.

„Astăzi, la indicaţiile mele, forţele militare americane - împreună cu Regatul Unit şi cu sprijinul Australiei, Bahrainului, Canadei şi Ţărilor de Jos - au efectuat cu succes lovituri împotriva mai multor ţinte din Yemen folosite de rebelii Houthi pentru a pune în pericol libertatea de navigaţie pe una dintre cele mai vitale căi navigabile din lume”, a declarat preşedintele Joe Biden într-un comunicat publicat de Casa Albă.

„Aceste lovituri sunt un răspuns direct la atacurile fără precedent ale rebelilor Houthi împotriva navelor maritime internaţionale din Marea Roşie - inclusiv la utilizarea de rachete balistice anti-navă, pentru prima dată în istorie”, a subliniat preşedintele SUA.

„Aceste atacuri au pus în pericol personalul american, marinarii civili şi partenerii noştri, au pus în pericol comerţul şi au ameninţat libertatea de navigaţie. Mai mult de 50 de naţiuni au fost afectate în 27 de atacuri asupra transportului maritim comercial internaţional. Echipaje din peste 20 de ţări au fost ameninţate sau au fost luate ostatice în acte de piraterie. Peste 2.000 de nave au fost nevoite să se abată mii de mile pentru a evita Marea Roşie - ceea ce poate cauza întârzieri de săptămâni în ceea ce priveşte transportul produselor”, a arătat Joe Biden, adăugând că toate acestea au culminat la 9 ianuarie, când rebelii Houthi au lansat cel mai mare atac de până acum vizând direct nave americane.

Biden a precizat că în cazul loviturilor de joi noapte a fost vorba despre o „acţiune defensivă”, care vine în urma unei campanii diplomatice extinse şi a escaladării atacurilor din partea rebelilor Houthi împotriva navelor comerciale.

„Aceste lovituri ţintite reprezintă un mesaj clar că Statele Unite şi partenerii noştri nu vor tolera atacuri asupra personalului nostru şi nu vor permite actorilor ostili să pună în pericol libertatea de navigaţie pe una dintre cele mai importante rute comerciale din lume”, a punctat Joe Biden.

„Nu voi ezita să iau măsuri suplimentare pentru a ne proteja oamenii şi libera circulaţie a comerţului internaţional, dacă va fi necesar”, a avertizat şeful Casei Albe.

Oficiali de rang înalt ai administraţiei au informat conducerea Congresului mai devreme, joi, cu privire la planurile SUA, potrivit unei surse din Congres.

Potrivit CNN, loviturile au fost efectuate cu avioane de luptă şi rachete Tomahawk. Peste o duzină de ţinte Houthi au fost atacate cu rachete lansate de pe platforme aeriene, de suprafaţă şi submarine, alese pentru capacitatea lor de a degrada atacurile continue ale grupării militante asupra navelor din Marea Roşie, a declarat un oficial american pentru CNN.

Printre aceste ţinte vizate s-au numărat sisteme radar, depozite şi locuri de lansare a dronelor, depozite şi locuri de lansare a rachetelor balistice şi depozite şi locuri de lansare a rachetelor de croazieră.

Loviturile sunt un semn al îngrijorării internaţionale tot mai mari cu privire la ameninţarea la adresa uneia dintre cele mai importante căi navigabile din lume. Timp de câteva săptămâni, SUA au încercat să evite loviturile directe asupra Yemenului, din cauza riscului de escaladare într-o regiune care fierbe deja. Însă atacurile continue ale rebelilor Houthi asupra transportului maritim internaţional au obligat coaliţia lansată de Statele Unite să acţioneze.

Atacurile Houthi de marţi asupra transportului maritim din Marea Roşie au reprezentat picătura care a umplut paharul, iar Biden a dat undă verde ca SUA să efectueze loviturile joi, deşi pregătirile erau în curs de ceva timp, a declarat un oficial american de rang înalt pentru CNN.

USS Florida, un submarin capabil să lanseze rachete balisticem care a trecut în Marea Roşie la 23 noiembrie, a luat parte la atacul asupra Yemenului, potrivit unui al doilea oficial american. La fel ca navele de suprafaţă care au participat la atac, submarinul a lansat rachete Tomahawk de atac terestru, a precizat oficialul.

Atacurile au loc în timp ce secretarul apărării Lloyd Austin rămâne spitalizat în urma unor complicaţii după o intervenţie chirurgicală pentru cancer de prostată.

Deşi SUA au mai efectuat lovituri împotriva aliaţilor Iranilor din Irak şi Siria de la izbucnirea războiului din Gaza, aceasta este prima lovitură cunoscută împotriva rebelilor Houthi din Yemen, menţionează CNN.

Atacurile au loc într-un moment de mare tensiune în Orientul Mijlociu, în timp ce SUA încearcă să se asigure că războiul din Gaza nu se extinde în întreaga regiune. Administraţia Biden a fost precaută în privinţa loviturilor împotriva Houthi, temându-se că ar putea perturba o încetare a focului delicată între grupul militant şi Arabia Saudită, care a fost obţinută după ani de război.

Dar Casa Albă a precizat că atacurile repetate ale Houthi asupra căilor maritime internaţionale din sudul Mării Roşii sunt intolerabile. Atacurile au forţat unele dintre cele mai mari companii de transport maritim din lume să evite această cale navigabilă, adăugând mii de kilometri rutelelor internaţionale de transport maritim, pentru a naviga în jurul continentului african.

Cu câteva ore înainte de atacul de joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul-maior Pat Ryder, a declarat că Iranul „are un rol de jucat” pentru a-i determina pe rebelii Houthi să înceteze „activitatea lor nesăbuită, periculoasă şi ilegală”. Dacă nu o vor face, a spus el, „vor exista consecinţe”.

Într-un discurs rostit joi, liderul Houthi Abdul Malek Al-Houthi a declarat că orice atac al SUA asupra Yemenului „nu va rămâne fără răspuns”, avertizând, criptic, că răspunsul va fi „mult mai mult” decât atacarea navelor americane pe mare.

Joi, secretarul de stat american Antony Blinken a avertizat, la rândul său, în timp ce se afla într-un turneu diplomatic în regiune, că „dacă (mişcarea Houthi) nu se opreşte, va trebui să existe consecinţe”.

Blinken a mai spus că nu crede că războiul din Gaza se transformă într-un conflict regional, chiar dacă a avertizat cu privire la „o mulţime de puncte de pericol”. În timp ce se afla în regiune, Blinken a vizitat Bahrainul, unde se află Comandamentul Central al Forţelor Navale ale SUA şi Flota a V-a a Marinei.

Un aspect important al călătoriei lui Blinken în Orientul Mijlociu a fost acela de a le spune liderilor regionali că, dacă SUA întreprind o acţiune militară împotriva Houthi, aceasta ar trebui să fie considerată defensivă, nu o escaladare, potrivit unui înalt oficial al Departamentului de Stat citat de CNN.

Houthi - o organizaţie politică şi militară şiită susţinută de Iran care duce un război civil în Yemen împotriva unei coaliţii susţinute de Arabia Saudită - lansează de săptămâni întregi drone şi rachete asupra navelor comerciale de transport maritim din Marea Roşie, multe dintre acestea fiind interceptate şi doborâte de navele marinei americane aflate în zonă. Grupul rebel a declarat că acţionează în sprijinul luptei Hamas împotriva Israelului în Gaza, după atacul mişcării palestiniene asupra Israelului din 7 octombrie.

Miercuri, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie iniţiată de SUA şi Japonia care condamnă „în termenii cei mai fermi cele cel puţin două duzini de atacuri ale Houthi asupra navelor comerciale şi de comerţ, începând din 19 noiembrie 2023" şi cere „ca Houthi să înceteze imediat toate aceste atacuri”. Unsprezece ţări au votat în favoarea rezoluţiei. Patru s-au abţinut, inclusiv China şi Rusia. Un diplomat occidental a declarat pentru CNN că SUA a acceptat unele dintre solicitările Chinei privind limbajul rezoluţiei.

Atacurile americane în Yemen nu sunt fără precedent; potrivit Council on Foreign Relations, SUA au efectuat aproape 400 de atacuri aeriene în Yemen din 2002. Dar oficialii Casei Albe şi ai Pentagonului au declarat, de la invazia Hamas, că nu doresc ca războiul din Gaza să se extindă în regiune.

Massive mass demonstrations in Saada, Yemen after US & UK strikes on Houthi targets. pic.twitter.com/vVzlc2EAYp