VIDEO Recorder a fost prins de YouTube când utiliza proprietatea intelectuală a altora: 'Preoteasă agresată de jurnalist de față cu copilul'

Jurnaliștii de la Recorder au fost penalizați de YouTube, după ce au folosit proprietatea intelectuală care nu le aparține într-un nou videoclip plin de manipulări împotriva unor preoți. YouTube a luat decizia de a suspenda videoclipul în cauză, însă a fost repostat, după o perioadă de timp.

„În spatele RECORDER par să fie tot 'moștenitorii Securității'. Și nu ar fi vorba de securiști oarecare, ci, probabil, chiar de întemeietorul spionajului RPR (Republica Populară România), creat la sugestia, după modelul și pentru a servi interesele KGB-ului.", scria istoricul Marius Oprea într-o investigație de amploare Mediafax.

Cel mai nou material Recorder este plin de acuzații și manipulări, fără ca jurnaliștii să aducă probe. ”Pe vremea lui Ceaușescu, la cinematograf nu se proiecta de la început filmul pentru care plăteai biletul. Întâi se difuza un documentar de propagandă. Nu se uita nimeni. Tinerii chicoteau și spuneau măscări. Cam așa sunt și filmele făcute de ziaricii de la Recorder. Niște prostii teziste. Ultimul e despre preoți, că doar nu despre trotinetarii drogangii care au furat sacii cu voturi. Normal că trebuie atacată Biserica, pentru că în fiecare parțial eclozat din partidul psihotrop zace câte un mic Enver Hodja. Orice panaramez mancurtizat are o cultură vizuală vastă. Dă share filmelor materiast dialectice încropite de Recorder și ține la poza de profil steagul altei țări.”, scrie, pe national.ro, celebrul Răzvan Ioan Boachiș.

”Cum fabrică Recorder falsuri” se intitulează comunicatul de presă emis de familiile Marinela și Mădălin Iscru și Raluca și Ionuț Lipan, după ce una dintre preotese a fost agresată de jurnalistul Alex Nedea.

„Am stat ceva vreme să ne decidem dacă merită pseudo-jurnaliștii de la ”recorder” o replică pentru minciunile pe care le-au fabricat la adresa familiilor noastre. Nu ei merită, ci adevărul, care trebuie mereu mărturisit, nu lăsat să fie întinat de niște indivizi al căror rol social pare să fie doar în slujba manipulării și a distrugerii de vieți.

Așadar, în această dimineață de miercuri, când îl prăznuim pe Sfântul Antim Ivireanul, vrem să arătăm adevărul și să demonstrăm că întreaga însăilătură prezentată de ”recorder” mistifică și distorsionează realitatea într-un mod în care doar o minte dedicată răului o poate face.

După cum se știe, ceea ce unii numesc ”investigațiile recorder”, multe dintre materialele lucrate de acești oameni s-au dovedit, de-a lungul timpului, a fi false, pline de minciuni și manipulări, adică o fabrică de fake news.

Încă din start, vrem să știți că toate filmările prezentate de ”recordmenii” care se visează jurnaliști datează din luna MARTIE a acestui an. Asta, ca nu cumva cei care nu și-au pus întrebări de genul acesta să nu știe. Așadar, după mai bine de 6 luni, ”recorderii” au decis să scoată de la naftalina duhnitoare minciunile despre familiile noastre. Sigur, nu facem nicio conexiune cu momentul arestării unui om politic pentru luare de mită, dar, dacă este așa? Dacă ”recorderii” au vrut să se urce pe acest val de mâhnire socială pentru a-și promova ”mărgica”? Suntem convinși că și ei știau și știu că tot ceea ce au reușit să strângă și să expectoreze sunt doar manipulări și falsuri. De fapt, ca să nu fim în rând cu ei, trebuie să recunoaștem că din cele 2140 de secunde pline de minciuni, doar 80 de secunde sunt din luna septembrie. Sigur, deontologia i-a împiedicat pe ”recorderi” să pună pe montajul video acest ”mic detaliu”. Poate, dacă ar fi făcut-o, manipularea nu avea același succes în rândul celor care merg la biserică doar la vreo Sfântă Cununie, în cel mai fericit caz.

HOȚIA ”recorder”

Că ”recorder” fură este deja o axiomă. Regia pusă în scenă de acești pseudo-jurnaliști avizi de click-uri a fost taxată chiar și de YouTube. Indivizii care nu dau doi bani pe drepturile de proprietate intelectuală, furând clipuri video care nu le aparțin, trăind din munca altora, s-au trezit cu videoclipul suspendat de YouTube și se declară deranjați. Așa este când furi de la alții, așa cum fac acești ”recordmeni” în manipulare.

Noi, în comparație cu ei, nu lansăm acuzații, ci prezentăm fapte și documente, pentru că ceea ce pe unii îi smintește, pe noi ne mântuiește.

Adevărul nu este la ”recorder”, însă minciunile, da. Regia pusă în scenă debutează, desigur, cu titlul ”Dumnezeul achizițiilor se întoarce”, unul vădit malițios, menit a induce o vinovăție apriorii. Așa vă puteți da seama că acești indivizi au un serial de produs și de livrat celor care îi plătesc.

1. Imagini nedatate, filmări realizate în martie 2023 și prezentate ca fiind actuale

În ceea ce ei consideră, probabil, montaj cinematografic, amestecă imagini NEDATATE, din 2019, cu cele din MARTIE 2023. Probabil că așa se face jurnalism la unele facultăți, însă ne îndoim. Pe ceea ce mizează ”recordmenii” în materie de manipulare este un mix între imagini vechi de 4 ani și unele vechi de 6 luni. Așa se face că primarii prezentați la începutul acestui linșaj video sunt cei din 2019, imaginile nefiind de acum și nefiind, desigur, datate de către ”deontologi”.

În materialul construit obsesiv împotriva noastră se vorbește despre anchete deschise de DNA și se folosește expresia ”cum se fraudează”. În acest moment, nu există nicio dovadă de fraudare a unor firme conduse de noi, nu există nicio decizie a vreunei instanțe de judecată. Iată, după nici două minute, ”recordmenii” minciunilor apelează la… MINCIUNI.

2. DNA nu are mai multe dosare deschise împotriva preotului Mădălin Iscru

La DNA nu sunt mai multe dosare, așa cum fals spune insul cu talent de inchizitor, ci unul singur. Desigur, procurorii, pentru că sunt profesioniști, nu execută ordinele ”recordmenilor” în falsuri de la ”recorder”, ci administrează cazul pe documente, nu pe acuzații în online.

3. ANI a clasat dosarul deschis împotriva preotului Mădălin Iscru la sesizarea celor de la ”recorder”

În plus, ceea ce nu spun acești inși este că dosarul de la ANI, așa cum o dovedește documentul de mai jos a fost CLASAT, ceea ce demonstrează că acuzațiile de incompatibilitate din materialul mincinos din 2019 erau minciuni ordinare.

Pentru că nu au avut cu ce să își susțină minciunile, ”recordmenii” au apelat la imagini din 2019 filmate și de alte televiziuni.

4. ”Vina” de a organiza o petrecere cu prietenii

Pentru că suntem oameni care iubim dreptatea, trebuie să recunoaștem: da, am organizat o petrecere în decembrie, una la care au participat prietenii noștri. Probabil că, pentru niște inși triști, așa cum sunt acești pseudo-jurnaliști, asta este de neconceput. Pentru noi este o onoare și o bucurie ca, după un an de muncă, să ne strângem toți cei care credem și mărturisim Adevărul și să ne simțim bine împreună.

Acești indivizi ”dezvăluie” că la petrecerea noastră au fost prezenți, cităm, fără să ne facă plăcere: ”oameni de afaceri, politicieni locali și primari din zona Dobrogei”. Dacă ar fi așa, nu ar fi nimic rău, însă nu aceasta este realitatea. Pentru că folosește voit pluralul, jurnalistul ar fi fost obligat de meserie, dacă nu de bunul simț, să indice măcar 2 oameni de afaceri, măcar 2 politicieni locali, măcar 2 primari. Însă, așa cum se știe deja, folosirea acestui procedeu de a prezenta o mulțime de oameni cu funcție nu are susținere faptică și în alegațiile ”recorder”. Nu ne așteptăm la obiectivitate, pentru că nici materialul din 2019 nu a conținut așa ceva, însă, în cei 4 ani trecuți peste acest ins, ar fi trebuit să îi aducă ceva experiență. Se vede că nu a dobândit-o, poate și pentru că, publicând un material pe trimestru, nu are cum să învețe.

Pseudo-jurnalistul cu dicție rușinoasă, care pronunță greșit diverse cuvinte chiar și când citește, trădând o rușinoasă nepregătire și în domeniul în care jurnaliștii trebuie să exceleze, tărâmul limbii române, vă spune că noi avem mai multă avere. Pe ce se bazează când face astfel de afirmații? Pe nimic, rolul lui este de a manipula, altfel ar fi prezentat cifre din diverse perioade pentru a putea face comparații chiar și de către cei care-l plătesc. Desigur, de când este acționar la ”recorder”, acest ins știe că nu trebuie să lase adevărul să strice o știre bună.

Recordmenul miniciunilor transmite că suprafața casei din Sâmbăta Nouă este de 11.000 de mp. Da, puțin peste un hectar de teren la țară, unde, după cum se vede, avem mult gazon și pomi fructiferi, precum și plante decorative.

”recorder” are o istorie plină de atacuri la adresa Bisericii Ortodoxe Române, fiind cunoscut pentru pozițiile anti-clericale și bazându-se pe click-urile celor care nu frecventează un lăcaș de cult și sunt lipsiți de o gândire critică, uitându-se la materialele acestor indivizi ca la o realizare cinematografică, fără o minimă acțiune ce presupune gândirea.

5. Manipularea opiniei publice prin neprezentarea adevărului

Purtătorul de ochelari care-și zice jurnalișt spune că firmele care nu-i plac lui ”câștigă contracte pe bandă rulantă cu primăriile din Dobrogea”. Ar fi fost interesant să prezinte câteva dintre aceste contracte, pentru a-și susține acuzațiile și pentru a le dovedi plătitorilor săi veridicitatea acestora. Însă, nu există contracte câștigate pe bandă rulantă, fiind vorba doar de două. Pentru că, așa cum se știe, este acționar, acest ins ar fi trebuit să știe că firmele sunt înființate pentru a câștiga contracte scoase la licitație, pentru a face profit într-un timp cât mai scurt. Așa face un bun manager, un bun acționar, un bun administrator. Bilanțul contabil al ”recorder” dovedește că aceste acuzații se potrivesc la ei.

O altă mostră de analfabetism funcțional din partea celui care a regizat acest material este și cea în care vorbește despre firme de apartament, dar merge la Babadag, arătând o casă veche. Sigur, ridicăm noi întrebarea în locul plătitorilor ”recorder”: unde este apartamentul? Probabil că sediul unei firme, după mintea celor de la ”recorder”, ar trebui să fie ca al lor, poate într-un penthouse din București sau într-un zgârie-nori din New York!

6. Agresarea prezbiterei Raluca Lipan

Ceea ce ne-a durut cel mai mult este conversația pe care insul care se prezintă ”jurnalist” o are cu doamna prezbiteră Raluca Lipan. Șocant este modul în care acesta o atacă și o provoacă vehement și continuu, ”lovindu-se” de bunul simț al acesteia, de răspunsurile liniștite și pertinente, de invitația de a nu tulbura Sfânta Liturghie. Pe acest individ nu-l interesează că se află în pridvorul unei biserici, că sunt copii minori în jurul lui, că tulbură o comunitate. El vrea să provoace, însă nu reușește să obțină decât o lecție de bun simț din partea doamnei prezbitere. Insul se lansează în acuzații primitive, care nu doar că pun sub semnul întrebării eticheta de ”jurnalist independent”, ci fiecare termen în parte: ”jurnalist” și ”independent”.

Strigător la cer pentru un ins care este bărbat și tată și are tupeul pe care doar o crasă lipsă de educație îl poate da este momentul în care acesta pur și simplu se duce și o agresează verbal și prin gesturi pe prezbitera Lipan, momentul șocant fiind ilustrat la minutul 10:52. Acesta nu ține cont că prezbitera își îmbrăca fiul, ci o agresează în fața acestuia. Niciodată și nicăieri vreodată istoria presei românești nu a consemnat un astfel de moment revoltător!

Raluca Lipan nu a evitat nicio întrebare, așa cum fals afirmă agresorul ei. Pusă în fața unei agresiuni, a ales, după ce i-a dat răspunsuri la toate ”nelămuririle” pe care le avea, să se apere prin părăsirea perimetrului în care se afla agresorul său.

7. Agresarea preotului Ionuț Lipan

Agresorul Ralucăi Lipan își continuă ”opera”, mergând peste preotul Ionuț Lipan aproape în Sfântul Altar, pentru a-l ancheta ca un adevărat torționar, bazându-se pe intimidarea acestuia. Deși primește răspunsuri la întrebări, agresorul îl persiflează pe preot, când află că prezbitera vrea să lucreze în învățământ. Normal, pentru un individ lipsit de bun simț, educația este smintitoare, nu și agresiunea și amenințarea non-verbală. Lipsa de respect față de preotul Lipan se vede și când agresorul continuă să îl provoace, deși părintele se află în discuție cu o enoriașă. Bunul simț l-ar fi împiedicat pe orice om să aibă un astfel de comportament de joasă speță, nu și pe ”recordmenul” manipulărilor.

Agresorul familiei Lipan continuă șirul acuzațiilor fără probe: folosește, pentru a manipula în continuare, același plural când vorbește despre contracte: ”construcții de blocuri sociale, reabilitări școli și cămine culturale, rețele de apă, asfaltări de drumuri”, fără a da câte două exemple din fiecare categorie pentru a-și justifica, în fața plătitorilor săi, acuzațiile. Însă, motivul pentru care nu o face este elocvent pentru orice posesor de internet care are adevărul la un click distanță: nu există ceea ce afirmă agresorul.

Familia Lipan putea să nu aibă nicio discuție cu cel care a mers peste ei, în Biserică, cu scopul demonstrat de a-i agresa. Însă, tocmai pentru a demonstra că nu au nimic de ascuns, că totul este transparent, părintele și prezbitera au oferit o lecție de bun simț. Din nefericire, nu s-a prins nimic de acest agresor.

Cunoaștem obsesia ”recorderilor” față de Biserica Ortodoxă Română, așa că nu ne miră agresiunea din curtea Bisercii și din interiorul ei. Acești agresori merg peste preoți ca să tulbure comunitățile, cu scopul vădit de a induce credincioșilor o neîncredere în preot și în faptele sale.

8. Filmarea cu camera ascunsă a unui primar

Primarul din Ciucurova este filmat cu camera ascunsă, atunci când vorbește, în martie 2023, cu agresorul familiei Lipan. Aici intervin două posibilități: fie agresorul i-a spus edilului că discuția nu este înregistrată, ca să îl tragă de limbă, fie nici măcar nu l-a înștiințat că este filmat. Însă, dincolo de toate, primarul din Ciucurova are oricând posibilitatea să nu semneze pentru recepționarea lucrărilor, dacă nu este mulțumit de calitatea lor.

Interesant la episodul cu edilul din Ciucurova este că pseudo-jurnalistul pune preț pe ceea ce acesta îi spune când îl înregistrează cu camera ascunsă, dar nu îi mai acordă importanță când vorbește știind că este înregistrat. O dublă măsură în stilul deontologic al unor manipulatori ordinari. Când ”recordmenul” minciunilor este luat la întrebări despre propria meserie, agresorul familiei Lipan tace inteligent.

9. Agresorul familiei Lipan are un puseu de sinceritate

Individul de la ”recorder” are și un puseu de sinceritate. Probabil impresionat de locul în care se afla, în cimitir, acesta recunoaște că lucrarea nu se putea face ca în proiect pentru că se trecea peste morminte. Însă, din nou, acuzațiile insului sunt complet false. El a omis, sigur intenționat, să spună că există o dispoziție de șantier, pe care noi o atașăm la acest comunicat de presă, care demonstrează clar că drumul perimetral, cel din beton, va avea 1.200 de mp (în realitate are 1.600 de mp), iar aleile pietruite vor avea o suprafață totală de 1.400 de mp. La acești 1.400 de mp de pietriș se adaugă și cei 1.600 de mp de sub beton, totalul fiind de 3.000 de mp de pietriș, în comparație cu cei 1.200 de mp din dispoziția de șantier.

Primarul din Topolog, localitatea în care familia Iscru își are domiciliul, recunoaște că nu a efectuat nicio plată pentru lucrările despre care spune că nu este mulțumit. Așadar, un eventual prejudiciu nu există, din moment ce nu s-a încasat nimic.





10. Lucrarea de reparare a acoperișului nu prevedea și repararea tavanului

O altă minciună în stilul ”recorder” este cea a acoperișului de la școala din Topolog. Intenționat eronat se prezintă un tavan cu infiltrații, despre care se spune că ar fi din cauza acoperișului defectuos reabilitat. Realitatea este că proiectul era doar pentru reabilitarea acoperișului și nu a implicat și reabilitarea tavanului. Adevărul este că tavanul nu era deteriorat din cauza unei eventuale reabilitări defectuoase, ci din cauza vechiului acoperiș.

11. Minciuna cu fosa septică

Regia ”recorder” implică și o discuție despre o fosă septică de la școală, în valoare de 60.000 de lei. Din moment ce firma nu a încasat nici măcar un leu, nu se poate vorbi despre o eventuală vânzare a unei fose la un preț anume, fie de un leu, fie de 60.000 de lei. Desigur, regia pusă la cale de agresorul familiei Lipan implică și o așa-zisă discuție telefonică cu o presupusă angajată a unei firme care vinde fose septice. Pentru că tot videoclipul este plin de manipulări și de minciuni, nu ne-ar mira ca la capătul celălalt al undelor hertziene să se afle vreo colegă specialistă în minciuni de la ”recordmenii” în domeniu.

12. Minciuna cu polistirenul

Șirul minciunilor continuă atunci când se ajunge la polistirenul cu care a fost anvelopată clădirea școlii. Primarul îi explică agresorului familiei Lipan că soluția proiectantului este cea a demontării plăcilor de polistiren de 5 cm grosime și de a amplasa unele de 10 cm grosime. Pseudo-jurnalistul vorbește despre un ”blocaj birocratic”, care, prin definiție, ține de instituțiile statului, nefiind culpabile firmele constructoare. Manipularea ”de manual” de la școala din Topolog continuă cu prezentarea instalațiilor sanitare, instalații care nu au fost montate de firmele în cauză, ci de către primărie, cu materiale ieftine, iar rezultatele se văd. Însă, jurnalistul-agresor nu face această specificație foarte clar, pentru că scopul lui nu este aflarea adevărului, ci escamotarea lui.

13. Minciuna dosarelor penale

Așa cum am menționat anterior, pe numele preotului Mădălin Iscru nu au fost deschise mai multe dosare penale, cum mincinos afirmă pseudo-jurnalistul agresor. La DNA există un singur dosar, iar procurorii nu se lasă intimidați de manipulările ”recordmenilor”.

14. Agresarea prezbiterei Marinela Iscru

După ce, în 2019, prin primul material plin de minciuni al ”recorder”, același pseudo-jurnalist a reușit să strice liniște familiei, prezbitera Marinela Iscru a considerat că poate, de data aceasta, are un partener de dialog, însă s-a înșelat. Individul primește explicațiile prezbiterei și i se spune că ceea ce el numește ”jurnalism” poartă titulatura de ”a face rău oamenilor”, însă acesta o provoacă, o persiflează, sperând să obțină o filmare compromițătoare. Prezbitera Marinela Iscru îi atrage atenția că nu are acceptul ei ca să o filmeze, dar individul nu este interesat de starea de profund disconfort pe care i-o creează.

Prezbitera nu l-a chemat ”la ordin” pe edilul din Topolog, așa cum manipulează agresorul. De altfel, chiar agresorul de la ”recorder” a putut să îl cheme ”la ordin” pe primarul din Topolog, care, înainte de toate, este și primarul familiei Iscru și le este și amic, dovadă fiind prezența lui la petrecerea de la finalul anului 2022. Așadar, nu se poate vorbi despre o chemare la ordin, când edilul vine și îi certifică, încă o dată, agresorului de familii de preoți că nu se poate vorbi despre un prejudiciu, câtă vreme nu s-a efectuat nicio plată către vreo firmă.

15. Tulburarea comunității euharistice din Sâmbăta Nouă

După episodul de la Biserica din Ciucurova, unde a tulburat toată comunitatea prin manifestările sale, jurnalistul agresor a mers și la Biserica din Sâmbăta Nouă pentru a face același lucru, în timpul Sfintei Liturghii. Aici trebuie să facem, din nou, o importantă și prețioasă precizare, pe care agresorul nu a găsit de cuviință să o facă, cum, de altfel, nu a făcut-o pe tot parcursul celor 35 de minute de material. Cadrele de la Biserica din Sâmbăta Nouă sunt singurele cadre filmate în luna septembrie, luna difuzării materialului, celelalte fiind, preponderent, din luna martie sau din anul 2019.

Individul a fost supărat că l-a găsit pe preotul Mădălin Iscru la fel ca acum 4 ani, ”la slujba de duminică”. Desigur, pentru niște inși anti-clericali, slujirea lui Hristos Mântuitorul este deranjantă. Oare cum și-ar fi imaginat acest agresor de preoți că părintele Mădălin Iscru va dori să vorbească cu el, după ce i-a agresat verbal soția și s-a purtat cum s-a purtat, după ce a manipulat într-un material din 2019 în întregime?

Dar, familia Iscru va vorbi cu acest agresor. În INSTANȚĂ!”, se arată în comunicat.