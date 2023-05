VIDEO | Regele Charles III şi Camilla au organizat o petrecere în grădina Palatului Buckingham

Înainte de a-şi întâmpina oaspeţii în grădinile Palatului Buckingham, regele Charles şi regina consoartă Camilla i-au salutat pe mulţi britanici adunaţi în jurul reşedinţei regale, conform News.ro.

Cuplul regal a primit apoi numeroase personalităţi precum Ducele de Edinburgh, Prinţul Edward şi pe soţia sa Sophie, sau cântăreţul Lionel Richie, care urmează să cânte la concertul de încoronare organizat duminică, 7 mai, la Castelul Windsor.

La eveniment au fost invitaţi şi aleşi locali, şefi de asociaţii sau cei care au primit distincţii onorifice acordate din partea reginei Elizabeth II.

O tradiţie a Coroanei Britanice, petrecerile în grădină sunt de obicei organizate de suveran în fiecare an, vara, cu trei recepţii la Palatul Buckingham şi una la Palatul Holyroodhouse din Scoţia.

După cum este obiceiul, aceste petreceri sunt organizate în fiecare an în beneficiul asociaţiei Not Forgotten, o organizaţie de caritate pentru veterani, administrată de prinţesa Anne.

Următoarea petrecere în grădină va avea loc pe 9 mai la Palatul Buckingham. Ducesa de Edinburgh, Sophie, a primit, de asemenea, permisiunea specială de la rege pentru a găzdui o nouă recepţie pentru organizaţia de caritate Not Forgotten, pe 16 mai, la reşedinţa regală.

O ultimă petrecere în grădină va urma la Palatul Holyroodhouse din Edinburgh pe 4 iulie, în timpul „Săptămânii Holyrood”, o obligaţie anuală de vară în timpul căreia Charles III va călători în Scoţia timp de o săptămână.

