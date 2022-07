VIDEO/ Rușii lovesc din nou în Ucraina - Zeci de morți și răniți la nord de Nikolaiev

Rachetele ruseşti au lovit hangarele unei întreprinderi aviatice din Kropîvnîţkîi, ucigând cinci persoane şi rănind cel puţin alte douăzeci şi cinci, a declarat şeful administraţiei regionale Kirovohrad, Andrii Raikovici, relatează The Guardian, potrivit news.ro.

”Cinci persoane au fost ucise în urma atacului cu rachete care a avut loc la Kropîvnîţkîi, la ora 12.22. Alte 25 de persoane au fost rănite, dintre care 12 sunt militari şi 13 civili”, a declarat Andrii Raikovici, potrivit Ukrinform.

Kropîvnîţkîi este situat la nord de Nokolaiev.

