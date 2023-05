VIDEO Sfătuitoarea lui Klaus Iohannis: 'Este nevoie să susţinem o finanţare adecvată în cancer'

Diana-Loreta Păun, sfătuitoarea lui Klaus Iohannis din poziția de consilier prezidențial pe sănătate, atrage atenția că România are nevoie de o susținere financiară adecvată pentru prevenirea și tratarea cancerului. Mediul sanitar afirmă că în România numărul de persoane cu cancer este subapreciat din cauza neprezentării la medic.

”Datorită eforturilor susţinute în ultimii ani, România a demonstrat un angajament ferm de a recupera decalajele în lupta împotriva cancerului. Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, si Administraţia Prezidentială au sustinut constant nevoia de a actiona ferm şi fără amânare în lupta împotriva cancerului. Iar astăzi, după cum ştiţi, România are un plan de acţiune dedicat care racordează ţara noastră la eforturile regionale şi globale în lupta împotriva cancerului. Această reuşită se datorează implicării Excelenţei sale Preşedintelui României, precum şi perseverenţei unor colegi exatraordinari din Parlamentul României, a corpului profesional medical, a mediului privat şi a societăţii civile.

Este nevoie însă să actionăm dedicat şi consecvent în următoarele etape de punere in aplicare, de evaluare şi monitorizare, pentru a vorbi de beneficii reale pentru români. Şi lansez din nou un apel la angajament comun şi unitate în actiune. Mai mult, începând din anul 2022, România marchează prima duminică din iunie ca Ziua Supravietuitorului de Cancer pentru a creşte gradul de conştientizare a cancerului şi pentru a aduna forţele şi resursele pentru actiunea împotriva cancerului. Legea dreptului de a fi uitat completează aceste demersuri, cu noi directii de sprijin pentru reintegrarea în societate a celor afectaţi. Iar ultima initiativă, cea a medicine personalizate este o încununare a tuturor eforturilor de a schimba paradigma in lupta impotriva cancerului. Dar această luptă este un proces continuu. Este nevoie de consecvenţă şi angajament comun în etapa de implementare a acestor demersuri legislative pentru a vorbi de beneficii reale pentru români.”, a transmis Paun la evenimentul organizat de la Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică la Senatul României.

Consiliera lui Klaus Iohannis declară că, în secolul XXI, ”cancerul rămâne una dintre principalele provocări nu doar pentru România ci pentru sistemele de sănătate din întreaga lume.”.

”De aceea, cooperarea regională şi parteneriatele în programe transfrontaliere, împărtăşirea de lecţii învăţate reprezintă instrumente esenţiale pentru a înţelege mai bine această boală complexă şi pentru a găsi soluţii eficiente de prevenţie, diagnostic şi tratament. În plus, proiectele de cercetare în cancer reprezintă coloana vertebrală a progresului în acest domeniu. Fiecare pas înainte în cercetare aduce cu sine potenţialul de a salva vieţi şi de a reduce impactul devastator al cancerului asupra indivizilor, familiilor şi comunităţilor noastre. Importanţa proiectelor de cercetare nu trebuie subestimată nici în componenta de prevenţie. Prin înţelegerea factorilor de risc şi a modului în care aceştia interacţionează cu genetica şi mediul înconjurător, putem dezvolta strategii eficiente de prevenire şi screening, identificând persoanele cu risc crescut şi intervenind într-un stadiu incipient al bolii. Cred cu tărie că în lupta cu această afecţiune teribilă, parteneriatul, cooperarea şi impărtăşirea de lecţii învăţate reprezintă instrumente esenţiale în a reduce decalajele de îngrijiri şi inegalităţile şi a creşte accesul la informaţii şi tratamente salvatoare. Această convingere este întărită de oportunităţile de cooperare oferite de şi de programele cu finanţare europeană existente, precum EU4 health, Horizon, instrumente esenţiale care oferă pragmatism dorinţei de acţiune comună. Este nevoie să susţinem o finanţare adecvată în cancer. Fiecare investiţie în cercetare reprezintă o investiţie în viitorul nostru şi în sănătatea generaţiilor viitoare.”, a adăugat Diana-Loreta Păun la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”.