VIDEO | Stelian Ion îi râde în nas lui Ludovic Orban: 'Cred că s-a înşelat. Sesizarea Comisiei de la Veneţia a fost o bună alegere'

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, afirmă că Ludovic Orban s-a înşelat când l-a criticat că a sesizat Comisia de la Veneţia pe tema desfiinţării SIIJ, în ciuda faptului că nu a existat o decizia a coaliţiei în acest sens.

"Cred că avizul pe care l-am primit azi confirmă faptul că sesizarea Comisiei de la Veneţia a fost decizia corectă. Dacă mergeam înainte cu acel proces, s-ar fi creat un mecanism incorect, criticat în termeni duri de Comisia de la Veneţia. Am preîntâmpinat acest lucru. Mai bine mai aştepţi o lună de zile şi desfiinţezi această structură fără să creezi alte probleme, decât să te grăbeşti şi să creezi imunităţi suplimentare. Aşa încât cred că în această privinţă domnul preşedinte Ludovic Orban s-a înşelat şi cred că a fost o alegere bună sesizarea Comisiei de la Veneţia. Important e nu doar să facem modificările legilor justiţiei repede, ci cum le facem. Este un test major. Este de aşteptat ca şi pe viitor să fie trecute la fel. Dacă guvernul va trimite în parlament proiecte într-o anumită formă şi acolo vor fi deturnate de la scopul iniţial, nu vom putea vorbi de o reformă. Asta trebuie să ne asigurăm. Nu trebuie doar să ne facem că facem reformă, ci reforma trebuie făcută efectiv. Aceasta comunicare cu Comisia de la Veneţia este foarte importantă. Când am notificat Comisia de la Veneţia am avut în vedere programul de guvernare votat în Parlament", a declarat Stelian Ion.