Video | Subiectul 'fierbinte' la care Cătălin Cîrstoiu a răspuns ferm: Pastile pentru cei care spun minciuni nu sunt. Am vrut să-mi dau demisia

Subiectul 'fierbinte' la care Cătălin Cîrstoiu a răspuns ferm: Pastile pentru cei care spun minciuni nu sunt. Am vrut să-mi dau demisia

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a vorbit, joi seară, la România TV, despre un subiect fierbinte, acela al tragediei de la Colectiv, atunci când a spus că 'avem de toate' pentru tratarea pacienților arși în România.

"E un moment foarte greu. Hai să întrebăm și de ce s-a ajuns acolo. Până la urmă poate fi o discuție și nerespectarea unor teme legale legate de respectarea normelor în privința incendiilor.

Nu am avut un formular 112 în fața mea pentru deplasarea în străinătate. Nu e vina mea că șecția de arși de la Florească nu era funcțională. Am avut o discuție cu Nicu Bănicioiu în care i-am spus că dacă nu există această posibilitate de a-i trimite pe toți în străinătate, eu îmi dau demisia.

În primele zile s-a făcut tot ce s-a putut. Eu n-am plecat trei zile acasă. Am avut pacienți pe care nu i-am putut ajuta și regret. Când a fost Crevedia, eu nu am primit și am spus că trebuie duși în secțiile de arși.

Pastile pentru cei care spun minciuni nu sunt. Eu nu vreau să mint", a spus Cătălin Cîrstoiu.