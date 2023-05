VIDEO - Un cercetător din Florida a doborât recordul pentru cea mai lungă şedere subacvatică

Un profesor asociat la Universitatea South Florida din Statele Unite a doborât recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută sub apă. El a marcat sâmbătă cea de-a 74-a zi de şedere subacvatică, într-un hotel din Key Largo, relatează luni UPI.

Denumită "Proiectul Neptun", aventura subacvatică a lui Joseph Dituri a debutat la 1 martie, fiind o misiune a Fundaţiei pentru Dezvoltarea Resurselor Marine ce combină cercetarea şi conservarea oceanelor.

Sâmbătă, Dituri a doborât recordul mondial anterior de şedere sub apă, de 73 de zile, stabilit în 2014 de doi profesori din Tennessee.

Dituri, în vârstă de 55 de ani, care predă inginerie biomedicală la Universitatea South Florida, vrea să îşi continue şederea subacvatică, în încercarea de a ajunge la 100 de zile.

Alături de creşterea nivelului de conştientizare asupra cercetării şi conservării mediului marin, "Proiectul Neptun" studiază efectele fiziologice şi psihologice ale compresiei asupra corpului uman.

Dituri predă un curs de inginerie biomedicală online în timp ce locuieşte la peste nouă metri adâncime, într-un habitat de 30 de metri pătraţi din hotelul Jules' Undersea Lodge, situat în Key Largo, Florida.

Consiliul internaţional pentru medicină subacvatică (IBUM) sponsorizează misiunea lui Dituri în timpul căreia el îşi analizează zilnic parametri vitali. Cercetătorul îşi monitorizează starea de sănătate prin teste precum analize de sânge, ultrasunete sau electrocardiograme cu ajutorul altor oameni de ştiinţă, care i se alătură regulat sub apă.

El va testa, de asemenea, noi tehnologii, inclusiv un instrument de inteligenţă artificială menit să depisteze probleme de sănătate.

Dituri a fost scufundător în cadrul U.S. Navy şi ulterior a studiat leziunile cerebrale la Universitatea South Florida.

This explorer just broke the world record for living underwater. Diver and medical researcher Joseph Dituri plans to complete 100 days in the Jules Undersea Lodge in Key Largo