Video| Vlogger american, uluit de frumusețea României: 'Dacă mi-aș putea crește copiii în cultura românească, aș face-o 100%'

Un tânăr vlogger american, care a trăit mai mult timp în România, a postat pe Youtube un clip în care laudă țara noastră și vorbește la superlativ despre români.

În timp ce mulți români își înjură și își ponegresc țara și semenii pentru a poza în elitiști, un american, om simplu, a transmis un mesaj absolut emoționant pentru România și pentru români. Urmărit de aproape 250.000 de oameni pe Youtube, el a postat un mesaj amplu care s-a viralizat, scrie adevarul.ro.

La început, el a vorbit despre faptul că îi plăcea să discute cu românii în vârstă care nu ezitau să se deschidă sufletește chiar și în fața străinilor. „Când vorbești despre manierele românilor, cred că de multe ori acești români bătrâni care stăteau în fața caselor și aveau cămășa ridicată sus pe burtă și vorbeau cu tine, era unul dintre lucrurile mele preferate să vorbesc cu acești oameni. Mai erau niște idei interesante, cum ar fi cea legată de „curent” și înseamnă ceva de genul că vântul trece prin casa ta și te face să te îmbolnăvești”, spune americanul.

Pe de altă parte, el a remarcat și unele lucruri asemănătoare între cultura românească și cea americană: „Avem lucruri oarecum asemănătoare și aici în America. Alte lucruri erau legate de Paște. Se spune „Hristos a înviat” / „Adevărat a înviat”, ceea ce înseamnă: Hristos a înviat! / Da, a înviat! Și mai era și un mod de a se saluta între ei, iar asta mi-a plăcut foarte mult. Întrucât cultura lor este atât de centrată pe Hristos. Chiar dacă în ziua de azi mulți oameni nu cred în Dumnezeu, alții în schimb cred. Dar cultura lor este axată pe Hristos și îmi place să spun că este unul dintre cele mai grozave lucruri.”

Sarmalele, mâncarea de care s-a îndrăgostit cât a locuit aici

„De Crăciun au făcut una dintre mâncărurile mele preferate pe care eu și soția mea am învățat să o preparăm și o facem și azi. Se numește: „sarmale”. Sarmalele sunt rulouri de varză cu carne din porc și orez. Noi nu punem ceapă, dar acolo se pune. De asemenea, au făcut ardei umpluți. Îmi plac mult ardeii umpluți, îi avem și aici în America, dar erau mult mai buni în România. Nu știu de ce, dar erau mult mai gustoși în România”, mărturisește el.

O amintire aparte i-a trezit Oradea, orașul în care a locuit destul de mult

„În Oradea, orașul în care am stat aproximativ un an, aveau un turn cu ceas în mijlocul orașului, aproape de primărie, și în fiecare oră sună, iar în perioada Crăciunului cântă colind. Mi-a plăcut mult să aud cântecele acelea de Crăciun”, a mai afirmat el.

Dacă mulți români obișnuiesc să își critice conaționalii și să spună că aceștia nu sunt harnici, americanul are o cu totul altă părere: „Alte lucruri pe care le iubesc la români sunt legate de faptul că majoritatea sunt oameni foarte muncitori, fac o mulțime de lucruri pentru a-și putea întreține familia. Este unul dintre lucrurile care mi-au atras atenția încă de la început.”

I-a plăcut, de asemenea, faptul că, spune el, românii sunt glumeți. Acest lucru l-a ajutat când a început să învețe limba română și l-a făcut să se simtă și mai bine în România.

„Apoi, pe măsură ce am început să învăț limba română și să pot vorbi românește, mi-am dat seama că poți glumi cu oamenii. Cei mai mulți au un simt al umorului foarte dezvoltat, mereu glumeau cu mine, râdeam mereu împreună. Cred că este lucrul care mi-a plăcut cel mai mult pe perioada pe care am petrecut-o în România”, adaugă el.

Impresionat de dărnicia românilor

Cel mai mult l-a impresionat însă dărnicia românilor. Românii sunt, în opinia sa, generoși, politicoși și bine crescuți.

„De asemenea, am apreciat foarte mult faptul că românii sunt foarte darnici. În fiecare casă în care am intrat mi s-a oferit câte ceva, fie că era pâine, apă, orice. Este uimitor cât de generoși și cât de politicoși, de bine crescuți sunt românii. Îi iubesc pe români și cred că sunt cei mai minunați oameni din lume. Dacă mi-aș putea crește copiii în cultura românească, aș face-o 100%, întrucât te învață o mulțime de valori și o mulțime de lucruri minunate despre viață,pe care uneori nu le mai învățăm aici în America. Iubesc cultura românească și îi iubesc pe români”, a punctat el.

Bărbatul a vorbit și despre diferențele dintre SUA și România

„Diferențele majore din SUA și România sunt, în principal, legate de transport. În America toată lumea are mașină, și în România foarte mulți oameni au mașină personală, dar totodată sunt și foarte mulți români care folosesc transportul public. Mâncarea este foarte diferită. În America avem un amestec uriaș de culturi, avem foarte multe tipuri de fast-food, avem hamburgeri și alte chestii locale. În România găsești mai mult mâncare românească, ceea ce mănâncă ei de obicei și e interesant să vezi contrastul acesta”, consideră el.

În același timp, completează americanul, diferă și personalitatea oamenilor. Românii sunt mai mult direcți și mai sinceri decât conaționalii săi, e opinia americanului: „Cred că și personalitatea oamenilor diferă. Românii sunt mult mai direcți și mai sinceri și îți spun clar cum se simt cu tine. În America, oamenii încearcă, în general, să îți spună lucruri pe care vrei să le auzi, dar nu e întotdeauna ceea ce cred ei de fapt. Din motivul ăsta îmi place foarte mult faptul că românii sunt direcți, cred că este una dintre cele mai mari diferențe dintre cultura română și cea americană”.

Cea mai „nebunească mâncare” din România

„Cea mai nebunească mâncare pe care am mâncat-o se numește piftie. Este un fel de gelatină, jeleu din grăsime de porc cu niște amestecuri de carne în ea. Nu a fost preparatul meu preferat, dar am mâncat o dată. Nu știu dacă este o mâncare tradițională sau dacă doar a fost servită la restaurantul la care am fost în Piatra Neamț. Am mai mâncat creier de porc. Are o textura interesantă și un gust foarte bun, așa că m-am bucurat că am încercat și felul ăsta de mâncare. Multe restaurante servesc pizza, pentru că mulți români au fost plecați din țară, au locuit în Italia sau în alte țări și când s-au întors au adus cu ei și apetitul pentru aceste preparate. Așa că am mâncat pizza, shaorma. Îmi place mult shaorma. Papanașii sunt unul dintre cele mai bune deserturi din România. Sunt un fel de gogoși cu topping de zmeură și smântână. În România, smântâna e puțin diferită, felul în care o fac e incredibil. Papanasii sunt unul dintre cele mai bune deserturi pe care le-am mâncat în viața mea”, susține el.

Americanul și-a amintit primele zile petrecute în România. Aici el a fost pentru prima dată cu trenul: „Îmi amintesc primele zile în România, am ajuns în București, care este capitala, și de acolo am luat un tren spre Oradea. În Oradea, am locuit aproximativ un an. Îmi amintesc că am luat trenul, nu mai fusesem niciodată cu trenul, și am stat într-un vagon de dormit, într-un pat mic supraetajat. Persoana cu care am călătorit în compartiment a fost foarte drăguță.”

Oradea i-a lăsat o amintire specială, frumoasă. De altfel, el își amintește cu plăcere prima zi în orașul din Vestul României, dar admite că a avut un șoc cultural. „Apoi când am ajuns în Oradea, erau acele străzi pietruite pe care mi-am cărat geanta. Îmi amintesc mirosul, e total diferit de America. Era o zi cu cer acoperit, de jur împrejur erau blocuri cu apartamente, acestea sunt primele momente pe care mi le amintesc și care mi-au provocat un șoc cultural. Am crescut într-un oraș rural din America și am venit în acest oraș destul de mare pentru mine, cu câteva sute de mii de locuitori, și am văzut atât de mulți oameni interesanți.”

România văzută din tren, tramvai și metrou

Mai spune că i-a plăcut ulterior să viziteze România și că a călătorit tot cu trenul. În București, nu a ezitat să folosească mijloacele de transport în comun.

„Mi-a plăcut trenul, mi-a plăcut să vizitez obiective turistice pe măsură ce mă plimbam prin România. Oradea se află la granița cu Ungaria, în zona de vest a țării. A fost foarte interesant să experimentez această nouă cultură. E total diferit să trăiești într-un oraș unde toată lumea stă la casă, comparativ cu un oraș în care sunt foarte multe blocuri și oamenii trăiesc în apartamente. Am călătorit mult cu trenul și cu transportul în comun - cu tramvaiul, cu metroul. A fost diferit în ceea ce privește călătoritul.”

Pe de altă parte, România a perceput-o ca pe o țară sigură, o țară mai sigură chiar decât Statele Unite ale Americii: „Am simțit că România este o țară foarte sigură. Cei mai mulți oameni sunt foarte drăguți. Chiar și țiganii au fost foarte drăguți și amabili cu mine. Nu știu dacă se întâmplă asta pentru că eram american venit acolo, dar au fost foarte drăguți și am avut parte de o experiență grozavă. Eu și soția mea ne-am întors recent în România și atât ea, cât și eu ne-am simțit în siguranță tot timpul cât am fost acolo. Nu ne-am făcut niciodată probleme. Este o țară foarte sigură”.

O singură dată a avut o experiență care l-a speriat: „Am avut și o experiență care să zicem că ar fi legată de siguranță. Alergam după tramvai, mi-am cumpărat tichet, pentru că trebuie să îți cumperi tichet de fiecare dată când iei un mijloc de transport în comun, sau poți să îți iei un abonament care e ca un permis lunar. Aveam biletul și mergeam în centrul orașului, dar nu aveam pașaportul la mine. Controlorii, care sunt niște tipi care vin să îți verifice tichetul, m-au dat jos și au început să vorbească cu mine în română (eu eram doar de o săptămână în România) și nu aveam habar ce se întâmplă. Aparent, ceea ce îmi spuneau era că mă duc la poliție pentru că biletul nu este valid și că trebuie să plătesc 80 de dolari. Cred că voiau să facă rost de niște bani de la mine. Ceea ce-mi amintesc este că acei controlori chiar erau înspăimântători, iar asta se întâmpla în prima mea săptămână în România. În rest, m-am simțit în siguranță tot timpul petrecut acolo.”

Diversitatea României

Diversitatea României a fost un alt aspect pe care l-a remarcat. Oradea e diferită de Constanța și de Iași, alte orașe în care a trăit și care i-au plăcut în mod deosebit.

„Un alt lucru pe care îl iubesc la România este diversitatea pe care o poți vedea în fiecare oraș. Fiecare oraș în parte are alt stil. Am locuit în Constanța, care este un oraș la malul mării, foarte frumos, cu multe plaje, un loc minunat vara. Am locuit în Iași, care este în zona Moldovei, iar acesta era total diferit. Are o mulțime de dealuri și arată total diferit față de Constanța. Iubesc Bucureștiul pentru oamenii pe care i-am întâlnit acolo, pentru transportul public, numărul mare de lucruri pe care pe poți face și pe care le poți găsi în București. Totul este minunat, atât de multe parcuri incredibil de frumoase. Oradea este orașul în care am locuit un an și este cu siguranță orașul meu de preferat. Era total diferit. Simțeai că parcă te-ai întors în Germania cu 100 de ani în urmă. E un oraș frumos, curat, mă simțeam regește. Mi-a plăcut să observ diversitatea în interiorul fiecărui oraș și în fiecare regiune a României. Totul a fost incredibil.

În București, l-a impresionat Casa Poporului. În clip, el amintește că aceasta e a doua cea mai mare clădire din lume: „Unul dintre locurile pe care trebuie să le vezi dacă mergi în București este Casa Poporului. Trebuie să vezi Palatul Parlamentului, este a două cea mai mare clădire din lume.”

Americanul a remarcat și asemănarea dintre București și Paris și a descris foarte frumos capitala României

„Dacă vii vara, toate străzile sunt minunate, au fântâni arteziene, au Arcul de Triumf, care seamănă cu cel din Franța. Au o mulțime de locuri pentru distracție și au parcuri peste tot, parcuri foarte frumoase. Mi-au plăcut parcurile din România, dar probabil că în București sunt cele mai frumoase și cele mai mari.”

Concluzia lui e că România e o țară de o frumusețe incredibilă: „Românilor le-aș spune că locuiesc într-o țară foarte frumoasă, cu resurse incredibile. Știu că nu v-a fost întotdeauna ușor, dar lucrurile par mai luminoase în viitor. Eu personal văd viitorul României din ce în ce mai bun. Aici sunt unii dintre cei mai inteligenți oameni pe care I-am întâlnit vreodată, unii dintre cei mai buni și mai amabili oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Sunteți incredibili, am încredere în voi! Puteți face tot ceea ce v-ați propus.

La final, a transmis un mesaj în limba română: „O să încep cu o mică poezie: O, rămâi, rămâi cu mine / Te iubesc atât de mult! Aceasta este o poezie scrisă de Mihail Eminescu și din punctul meu de vedere, întotdeauna inima mea va fi în România. Eu iubesc România, și cultură, și oamenii de acolo. De aceea am învățat limba română. De aceea am locuit în România și în Republica Moldova pentru doi ani, pentru că iubesc România. Vreau să spun că sunteți minunați! Sunteți harnici, aveți un mare potențial să fiți orice vreți să fiți în lume. Din punctul meu de vedere puteți să fiți orice vreți în lume. Am cunoscut foarte mulți oameni care sunt plecați acum, dar fac ce vor și este o mare minune asta. Întotdeauna să fiți fericiți! Dacă veți fi fericiți, viață va fi mult mai bună. Inevitabil va fi bine. Sper că într-o zi o să reajung acasă, acasă în România, acasă în Oradea. Oradea este orașul meu. Dacă puteam să zic am un oraș în inima mea și vreau să locuiesc undeva, Oradea ar fi acest oraș. Deci să fiți fericiți, sunteți minunați! Să aveți bucurie”, a încheiat el.