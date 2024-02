FOTO-VIDEO – Umilință totală pentru Viktor Orban: a fost huiduit și fluierat la Praga / 'C*rvă', 'Slujitorul laș al lui Putin!' și 'Rușine'

„Vișegradul a murit!”, „Rușine”, „Fico, du-te acasă în Rusia!”, „Fico + Orban sunt slujtorii lași ai lui Putin”, „Uite cine e aici: whoreban (n.r.: cu referire la cuvântul „whore=curvă)” – sunt doar câteva din scandările protestatarilor.

Liderii politici au fost bine păziți de forțele de ordine, însă, după cum se poate vedea și din imaginile video nu erau deloc în largul lor când lunea îi huiduia.

During the visit of Viktor Orban and Robert Fiсo to Prague, local activists met the politicians with shouts of "Shame!", - media reports



