VinFast își propune să aducă automobile electrice pe piața europeană, în ciuda investigației UE asupra rivalilor chinezi

Producătorul vietnamez de automobile electrice VinFast intenţionează să livreze primele sale modele în Europa încă din acest an, după ce a primit aprobările necesare din partea autorităţilor de reglementare, a declarat joi directorul general Le Thi Thu Thuy, într-un moment în care Uniunea Europeană ar putea impune tarife rivalilor chinezi, transmite Reuters.

Potrivit unei surse interne care a dorit să îşi păstreze anonimatul, aproximativ 3.000 de exemplare din crossover-ul VF8, produse la uzina VinFast din nordul Vietnamului, ar urma să fie livrate în trimestrul patru pe pieţele din Franţa, Germania şi Ţările de Jos, conform Agerpres.

Dacă acest plan se va concretiza, Europa va deveni cea mai mare piaţă externă a VinFast în acest an. Compania vietnameză a livrat anterior aproximativ 2.100 de automobile electrice pe piaţa din SUA.

"Ne aşteptăm să livrăm primele modele VF8 clienţilor din Franţa, Germania şi Ţările de Jos în trimestrul patru al acestui an", a declarat pentru Reuters directorul general Le Thi Thu Thuy, adăugând că celelalte modele din gama VinFast, respectiv VF6, VF7 şi VF9, ar urma să fie lansate în Uniunea Europeană în cursul anului următor.Thuy nu a dezvăluit numărul de automobile VF8 pe care producătorul vietnamez le va livra în acest an în Europa, însă sursa internă citată de Reuters a dezvăluit că va fi vorba de aproximativ 3.000 de vehicule, iar o parte din acestea ar urma să ajungă în Israel.Directorul VinFast a precizat pentru Reuters că modelul VF8 a fost aprobat de autorităţile europene de reglementare ca respectând standardele UE şi în consecinţă poate fi vândut în cele 27 de state membre. Constructorul vietnamez este pe cale să finalizeze procedurile pentru a obţine un rating din partea organizaţiei europene de siguranţă Euro NCAP.Europa este una dintre cele mai mari pieţe pentru constructorii chinezi, care în primele şapte luni ale anului au livrat aproape 70.000 de automobile electrice, de aproape trei ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut, potrivit firmei de consultanţă Inovev.Săptămâna trecută, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat deschiderea unei anchete privind subvenţiile de stat chineze pentru maşinile electrice pentru a apăra industria europeană împotriva "preţurilor scăzute în mod artificial". "Pieţele globale sunt acum inundate de maşini electrice chinezeşti ieftine, al căror preţ este menţinut în mod artificial scăzut prin subvenţii guvernamentale masive", a declarat von der Leyen în discursul anual privind starea Uniunii Europene, susţinut în Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg.Dacă investigaţia Comisiei Europene va ajunge la concluzia că impunerea de tarif vamale punitive pentru automobilele electrice chineze este îndreptăţită, firma VinFast ar putea ajunge în situaţia în care automobilele sale sunt mai competitive la capitolul preţuri.În prezent, un model VF8 are un preţ de pornire de 50.900 de euro în Franţa. Un automobil Tesla Y produs în China, care este ameninţat şi el de tarifele UE, are un preţ de pornire de 46.000 de euro.Expansiunea VinFast în Europa face parte dint-un plan mondial care include construirea de noi uzine în SUA şi Indonezia precum şi concentrarea pe India, Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină.La începutul acestei luni, directorul general de la Renault Group, Luca De Meo, a atras atenţia asupra evaluărilor nerealiste pentru recentele start-up-uri din domeniul vehiculelor electrice care s-au listat la bursă. De exemplu, Polestar, o marcă de vehicule electrice deţinută de Volvo şi Geely, a fost evaluată la 21 de miliarde de de dolari cu prilejul listării de anul trecut. De asemenea, constructorul vietnamez VinFast s-a listat la începutul acestui an la o valoare de 23 de miliarde de dolari.