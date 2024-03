Virgil Guran a răbufnit: Invit primarii PNL care stau şi pe la noi şi pe la PSD să plece

Preşedintele PNL Dâmboviţa, senatorul Virgil Guran, le cere primarilor liberali care "stau şi pe la PNL şi pe la PSD" să plece la PSD.

Declaraţia vine după ce, vineri, primarul din localitatea dâmboviţeană Butimanu, Gabriel Dragnea, a anunţat că trece de la PNL la PSD.

"Am afirmat acum câteva zile că îi invităm pe primarii PNL care stau şi pe la noi şi pe la PSD, în loc să îşi vadă de dezvoltarea comunităţii, să plece. Să meargă la PSD! Primul primar invitat este primarul din Butimanu, Gabriel Dragnea, care în patru ani, deşi am încercat să îl sprijin, a uitat să se ocupe de localitate, a uitat să se ocupe de proiecte. Acum vrea să se salveze, poate, cu PSD-ul. Că la PSD merge şi fără performanţă", a transmis, vineri, pe Facebook, Virgil Guran.

Primarul din Butimanu îşi motivează gestul prin faptul că nu a fost sprijinit de PNL, ci de PSD

"Am fost 10 ani în rândurile PNL. Cu bune, cu mai puţin bune, au trecut 10 ani. Am realizat din ce în ce mai multe proiecte, de la an la an. Dar am realizat că, în primul rând, cei mai importanţi sunt oamenii. Aflu, dimineaţă, că un domn, vremelnic aflat în fruntea organizaţiei judeţene a PNL, mă invită să plec la PSD. Dacă ar fi corect, ar spune că nu a sprijinit comunitatea din Butimanu cu absolut nimic, iar plecarea mea spre Partidul Social Democrat e chiar necesară pentru a continua proiectele din comunitatea noastră (...). Nu vă ascund că în ultimii ani am fost sprijiniţi intens de cei de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, condus de domnul Corneliu Ştefan, preşedinte al PSD Dâmboviţa. A contat mult. Astfel, am reuşit să obţinem finanţări importante pentru proiectele finalizate, dar şi cele aflate în derulare", a scris Gabriel Dragnea într-o postare pe Facebook.

În judeţul Dâmboviţa, PSD a obţinut la alegerile de acum patru ani 63 de primari, PNL - 21, Pro România - doi, alţi doi primari din judeţ sunt independenţi iar USR are un primar.