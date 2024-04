Vlad Botoș neobosit în Parlamentul European în lupta sa pentru drepturile românilor în Schengen

O nouă plenară la Bruxelles, un nou punct pe i pus de Vlad Botoș. europarlamentar USR, membru al grupului Renew Europe.

Ieri seară, în plenul Parlamentului European de la Bruxelles, Vlad Botoș a ridicat din nou problema aderării României la Spațiul Schengen în prezența comisarului austriac Johannes Hahn, membru în Partidul Popular Austriac (ÖVP) aflat la conducerea guvernului Austriei.

” România a intrat în Spațiul Schengen pe cale aeriană și maritimă în 31 martie anul acesta după foarte mulți ani în care noi am îndeplinit toate criteriile tehnice, și cu toate acestea săptămâna aceasta, colegul meu Eugen Tomac a fost oprit când ieșea din avion pe aeroportul din Viena de către poliția austriacă, nu doar el ci toți călătorii care coborau din avion și au fost legitimați. Li s-au verificat pașapoartele, la fel am pățit și eu marți dimineața în aeroportul din München, când am făcut o escală spre Bruxelles.

Domnule comisar Johannes Hahn, mă bucur că astăzi seară sunteți aici în sala plenară și vă rog personal, ca dumneavoastră să le comunicați colegilor dumneavoastră de partid și cancelarului Karl Nehammer că România a îndeplinit toate criteriile tehnice, iar locul nostru în Spațiul Schengen nu este doar în aeroporturi și porturi, ci și în traficul rutier. Așadar, vă rog să-i spuneți personal domnului cancelar Nehammer că locul României și al Bulgariei este în Spațiul Schengen chiar din acest an. Vă mulțumesc!”

Vlad Botoș ne-a declarat după intervenție ”Spuse în limba germană, aceste cuvinte ajung mai repede la urechile politicienilor austrieci, dar faptul că un om politic european, ridică aceste probleme în plenul Parlamentului european cu fiecare ocazie arată că problema nu poate fi ascunsă sub preș. Poate că acest deziderat de țară nu pare o prioritate pentru autoritățile din România, dar pentru români este acel ultim pas de care au nevoie pentru a se simți cu adevărat cetățeni europeni.

Am fost închiși în interiorul granițelor mai bine de 40 de ani, iar după aderarea la Uniunea Europeană nu am simțit pe deplin acel sentiment de libertate pe care îl ai atunci când poți călători fără restricții.

Mă gândesc la momentul în care ne vom putea lua bicicleta să dăm o tură până la Bătania, într-o zi de vară, doar pentru că e târg acolo sau pentru că așa vrem. Fără granițe, fără opriri și controale inutile putem alege drumurile de țară să ne plimbăm spre și dinspre Ungaria.”

Vlad Botoș este cunoscut pentru replicile hotărâte, dar pline de bun simț, pe care le dă colegilor extremiști din Parlamentul European. Aceste momente, poate că nu schimbă legislația și atitudinea guvernului Austriei, însă arată clar determinarea unora dintre politicienii români de a rezolva în mod real dreptul românilor la liberă circulație, și nu prin artificii tehnice fără valoare practică.