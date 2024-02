Vladimir Putin amenință din nou Occidentul, într-un discurs exploziv: 'Forțele nucleare sunt pregătite'

Forțele nucleare strategice ale Rusiei sunt într-o stare de deplină pregătire, spune Vladimir Putin, în discursul său anual, enumerând echipamentele de vârf ale armatei, după ce anterior spusese că Rusia luptă pentru suveranitatea ei şi că scopul „operaţiunii speciale” din Ucraina este denazificarea.

„Astăzi vom vorbi nu doar despre viitor, ci și despre obiectivele strategice, de problemele care trebuie rezolvate. Am dovedit că suntem gata să rezolvăm cele mai importante provocări, am respins agresiunea terorismului, am oprit dezmembrarea țării, am susținut dorința fraților noștri de a fi în Rusia. E aniversarea legendarei primăveri ruse (...). Vor să ne separe și să ne slăbească (Occidentul - n. red.). Nimeni nu are voie să se amestece în alegerile noastre interne. Ucraina e teritoriul nostru. Forțele nucleare strategice ale Rusiei sunt într-o stare de deplină pregătire. Vom lucra cu aliații noștri să construim un nou sistem monetar internațional. Occidentul își discreditează propriul sistem bancar. Rusia își dezvoltă dialogul cu țările asiatice, cu continentul Africa, suntem susținători sinceri ai suveranității lor. Dezvoltăm relații cu țările arabe, spațiu care arată o dezvoltare dinamică extraordinară. În Occident valorile morale sunt distruse. Alegerea noastră e susținerea valorilor civilizate pe care milioane de oameni le au în lume. Rusia se confruntă cu o problemă de natalitate, dar e o problemă la nivel global. Mulți factori influențează acest declin. Rusia luptă cu asta la toate nivelurile guvernului și autorităților. Religia noastră și valorile noastre morale sunt importante - familiile mari trebuie să devină regula”, a spus Vladimir Putin.