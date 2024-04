Vremea a luat-o efectiv razna în Europa: inclusiv în România au lovit aceste fenomene extreme

Atena este înghițită de ceața portocalie provocată de furtuna de praf din Sahara. E unul dintre cele mai grave episoade de acest gen care au lovit țara din 2018 încoace. În ultimele ore, praful saharian a ajuns și în România, așezându-se în cantități importante pe mașini și alte obiecte.

"Vremea ciudată din aprilie" a adus peste 20 de centimetri de zăpadă în unele zone, blocând tramvaiele şi întârziind serviciile de autobuz şi de metrou în capitala finlandeză. De asemenea, a provocat anulări de zboruri şi întârzieri pe aeroportul din Helsinki.

Între timp, poliţia din sud-vestul ţării a raportat cel puţin 10 accidente rutiere, deşi nu au existat răniţi grav, în timp ce angajaţii de la întreţinere s-au străduit să îndepărteze zăpada de pe liniile electrice.

Chiar dacă ninsorile nu sunt neobişnuite în lunile timpurii de primăvară în Finlanda, un ofiţer de presă al operatorului de transport public HSL din Helsinki, Johannes Laitila, a declarat pentru YLE că o astfel de vreme este "neobişnuită" pentru sfârşitul lunii aprilie şi a îndemnat călătorii să-şi ia o rezervă de timp dacă trebuie să plece în călătorii.

Imaginile i-au arătat pe locuitorii din Helsinki mergând prin zăpadă şi gheaţă, cu umbrele care să-i apere de ninsori abundente, în timp ce pe trotuare, printre maşini şi scutere, se formaseră troiene.

Operatorul aeroportului din Finlanda, Finavia, a declarat că pe aeroportul din Helsinki a căzut peste noapte ploaie îngheţată care se transformă în gheaţă aproape imediat ce atinge solul. "Ca urmare, degivrarea pistei şi a aripilor aeronavelor trebuie să se facă mult mai mult decât de obicei pentru această perioadă a anului", a transmis Finavia.

#Finland: Winter makes a surprise return, with heavy snow falling in and around the capital Helsinki. pic.twitter.com/ddKpWezpxt