Un pilot mercenar Wagner dă detalii despre mașinăria rusă de război: Soldații de elită primesc mii de dolari pe lună + bonusuri pentru eficiență (Video)

Un pilot Wagner a fost capturat de forțele ucrainene, după ce i-au doborât avionul Su-25 pe care îl pilota la doar trei zile de la începerea misiunii, relatează Ukrainska Pravda. Acesta a dat detalii despre sumele pe care îi primesc mercenarii Wagner de la Kremlin, iar potrivit Nexta ar fi spus chiar că războiul condus de Rusia în Ucraina ar fi „greșit”.

⚡️A video appeared online where the pilot of the SU-25 "soldier of Wagner group" Andrei Fedorchukov, says that this is the wrong war and there are all kinds of horrors in Ukraine that Russians may not even guess. pic.twitter.com/wqdloNwuOH