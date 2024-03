VIDEO Zelenski, după victoria lui Putin: 'E bolnav de putere şi face totul pentru a conduce pentru totdeauna'

"Nu există legitimitate în această imitaţie de alegeri şi nu poate exista. Această persoană ar trebui să fie judecată la Haga. De asta trebuie să ne asigurăm", a adăugat Volodimir Zelenski.

Zelenski a declarat în discursul său că "dictatorul rus simulează alte alegeri" şi că Putin este "bolnav de putere şi face totul pentru a conduce pentru totdeauna".

Vladimir Putin a câştigat alegerile prezidenţiale din Rusia cu 87,97 la sută, conform primelor rezultate oficiale, citate de Reuters.

Primele rezultate au apărut după închiderea secţiilor de votare.

Marja de victorie a lui Putin a fost cea mai bună de până acum, depăşind cea mai mare marjă de 76,7% din cele patru alegeri anterioare, în 2018.

Prezenţa la vot în acel an a fost de 67,5%.

These days, the Russian dictator imitates another "elections." Everyone in the world understands that this person, like many others throughout history, has become sick with power and will stop at nothing to rule forever.



There is no evil he would not do to maintain his personal… pic.twitter.com/zu1see37kl