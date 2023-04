Actorul Billy Porter îl va întruchipa pe scriitorul şi activistul James Baldwin într-un film biografic

Actorul american Billy Porter , recompensat cu premii Emmy, Grammy şi Tony, va fi co-scenarist, co-producător şi va juca, de asemenea, rolul principal, într-un viitor film biografic despre celebrul scriitor James Baldwin, relatează DPA/TCA.

Filmul va fi bazat pe cartea din 1994 "James Baldwin: A Biography", scrisă de David Leeming. Profesor emerit de limbă engleză la Universitatea din Connecticut, Leeming a fost timp de 25 de ani prieten şi asistent al lui Baldwin, informează Agerpres.

Billy Porter va lucra la scenariu alături de colaboratorul său frecvent Dan McCabe. Actorul va fi co-producător al filmului pentru Allen Media Group Motion Pictures.

James Baldwin a fost un scriitor homosexual, afro-american şi activist pentru drepturile civile. El a murit în 1987, la vârsta de 63 de ani.

"Ca persoană queer, de culoare, de pe această planetă, cu o conştiinţă relativă sunt, aşa cum a spus James Baldwin, 'tot timpul înfuriat' ", a spus Porter, citat întrun comunicat. "Sunt aşa pentru că James a fost aşa. Calc pe urmele lui James Baldwin şi am de gând să îi extind moştenirea pentru generaţiile viitoare", a adăugat vedeta din "Kinky Boots".

În timpul discursului său de acceptare a premiului pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic de televiziune ("Pose") la gala Emmy din 2019, Porter i-a adus un omagiu idolului său, James Baldwin.

Scrierile prolifice ale lui Baldwin, născut în Harlem, au inclus comentarii sociale, eseuri, romane, piese de teatru şi poezii despre rasă, sexualitate şi politica de la acea vreme.

Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără "Go Tell It on the Mountain", "The Fire Next Time" şi "If Beale Street Could Talk", aceasta din urmă fiind adaptată pentru marele ecran. Filmul, în regia lui Barry Jenkins, a câştigat premiul Oscar în 2018.