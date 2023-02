Actorul Liam Neeson consideră că franciza 'Star Wars' este afectată de numărul său prea mare de spin-off-uri: 'Îi fură misterul şi magia într-un mod ciudat'

Actorul Liam Neeson consideră că franciza cinematografică "Star Wars" ("Războiul Stelelor") are de suferit din cauza numărului său prea mare de producţii spin-off, care au făcut-o să îşi piardă "magia şi misterul", informează revista americană Variety.

Starul nord-irlandez Liam Neeson este întrebat aproape în fiecare interviu dacă va interpreta vreodată rolul maestrului Jedi Qui-Gon Jinn într-un spin-off al francizei "Star Wars". Răspunsul lui este adeseori negativ, aşa cum s-a întâmplat şi în ediţia din 16 februarie a emisiunii "Watch What Happens Live!" prezentată de Andy Cohen, în care Liam Neeson a fost invitat alături de actorul Paul Rudd.

Însă, de această dată, Liam Neeson a explicat că motivul pentru care nu doreşte să reia rolul personajului Qui-Gon Jinn constă în faptul că franciza "Star Wars" şi-a sabotat propria magie, potrivit Agerpres.

"Nu, nu o voi face", a spus actorul nord-irlandez atunci când a fost întrebat dacă va reveni în această franciză. "Sunt prea multe spin-off-uri inspirate din 'Star Wars'. Ele o diluează, după părerea mea, îi fură misterul şi magia într-un mod ciudat".

Liam Neeson a avut o scurtă apariţie în serialul "Obi-Wan Kenobi", produs de Disney+, în care a rostit însă doar două replici. Starul nord-irlandez a debutat în franciza "Star Wars" atunci când a jucat în filmul "Star Wars: The Phantom Menace", însă personajul său a murit şi prezenţa lui în această serie cinematografică s-a întrerupt brusc. Anul trecut, Liam Neeson a declarat pentru ComicBook.com că ar putea să interpreteze din nou personajul Qui-Gon Jinn, dar cu o singură condiţie: Va trebui ca acea producţie să fie un film pentru marile ecrane, nu un serial de televiziune.

Actorul nord-irlandez nu greşeşte atunci când spune că franciza "Star Wars" a fost pur şi simplu "inundată" în ultima vreme cu producţii de tip spin-off. Pe marile ecrane, compania LucasFilm a lansat deja două filme, "Rogue One" şi "Solo", în afara intrigii sale principale, care este dedicată personajului Luke Skywalker. Franciza s-a extins foarte mult şi pe platforma de streaming Disney+ prin intermediul mai multor seriale, dintre care "The Mandalorian", "The Book of Boba Fett" şi "Obi-Wan Kenobi" au fost deja difuzate. Printre serialele viitoare inspirate din "Star Wars" se află producţiile "Ashoka" şi "The Acolyte", precum şi sezonul al treilea din "The Mandalorian", ce va fi lansat pe 1 martie.