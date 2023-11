Actorul Matthew Perry, din serialul 'Friends' a fost înmormântat în Los Angeles. Cine l-a condus pe ultimul drum / VIDEO-FOTO

Actorul Matthew Perry, din serialul 'Friends' a fost înmormântat în Los Angeles. Cine l-a condus pe ultimul drum

Actorul Matthew Perry, care a decedat sâmbătă la vârsta de 54 de ani, a fost înmormântat vineri într-un cimitir din Los Angeles în cadrul unei ceremonii la care au participat rude şi colegi din distribuţia faimosului serial de televiziune din anii 1990 ''Friends'', au relatat publicaţiile din showbiz, potrivit Reuters, conform Agerpres.

Persoanele îndoliate s-au reunit la cimitirul Forest Lawn din cartierul Hollywood Hills în Los Angeles, situat la circa un kilometru de Warner Brothers, studiourile unde a fost filmat serialul. Aici sunt înmormântate numeroase vedete de la Hollywood, printre care Michael Jackson, Lucille Ball şi Elizabeth Taylor.

Perry, care a interpretat personajul Chandler Bing în serialul ''Friends'' în perioada 1994-2004, a fost găsit decedat în locuinţa sa din Los Angeles. Vestea dispariţiei actorului a declanşat un val de omagii din partea fanilor şi a altor celebrităţi.

Ceilalţi cinci actori din distribuţia ''Friends'' i-au adus luni un ultim omagiu într-un mesaj comun care etichetează moartea actorului ca ''o pierdere ireparabilă''.

Publicaţii precum TMZ şi Page Six a The New York Post au relatat evenimentul de vineri şi au publicat fotografii de la distanţă şi aeriene ale participanţilor la serviciul funerar.

Toţi cei cinci colegi din distribuţia ''Friends'' - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc şi David Schwimmer - au fost prezenţi, potrivit TMZ.

Potrivit Page Six, tatăl lui Perry, John Bennett Perry, precum şi tatăl său vitreg, Keith Morrison, au fost prezenţi la ceremonie.

În total, 20 de persoane purtând ţinute de doliu au participat la înmormântare şi s-au reunit în jurul unei parcele funerare, potrivit TMZ.

Forest Hills nu a răspuns unei solicitări de confirmare din partea Reuters.

Actorii din ''Friends'' au publicat marţi un comunicat comun în care au spus că sunt ''absolut devastaţi de această pierdere'' şi că vor reveni cu alte declaraţii ulterior.

Cauza şi contextul decesului lui Perry urmează să fie stabilite de biroul de medicină legală din Los Angeles după finalizarea autopsiei şi a testelor toxicologice.

Perry a decedat al un an după publicarea volumului de memorii ''Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'', care descrie lupta actorului cu dependenţa de droguri, analgezice şi alcool. La acea vreme, Perry a spus că nu mai consumase alcool de 18 luni.

Tot vineri, a fost lansată o fundaţie care poartă numele lui Perry şi care îşi propune să acorde sprijin persoanelor care suferă de dependenţe.

Fundaţia Matthew Perry ''îi va onora moştenirea şi se va ghida după cuvintele şi experienţa acestuia şi va fi motivată de pasiunea lui de a aduce o schimbare în cât mai multe vieţi'', potrivit paginii de internet a fundaţiei.

Site-ul fundaţiei afişează un citat din Perry care spune: ''Când voi muri, nu vreau ca 'Friends' să fie primul lucru menţionat - vreau ca ajutorul pe care îl ofer altora să fie primul lucru menţionat''.