Adenom gigant de prostată rezolvat endoscopic la SANADOR

Cunoscută și sub numele de adenom de prostată, hiperplazia benignă de prostată apare în special la bărbații de vârstă înaintată și se manifestă prin creșterea în volum a prostatei, cu simptome ce afectează calitatea vieții: urinări frecvente, inclusiv pe timpul nopții, presiune scăzută a jetului urinar, incapacitatea de golire completă a vezicii urinare. În foarte multe cazuri, pacienții ajung la medic cu complicații severe, din cauză că neglijează afecțiunea sau aceasta nu este tratată corespunzător.

Aceasta a fost și situația lui Ion, un pacient în vârstă de 74 de ani, care suferea de un adenom gigant de prostată când a ajuns la SANADOR: „Se fac 10 ani de la primirea diagnosticului de adenom de prostată, timp în care am căutat încontinuu tratament, însă toate încercările prin spitalele din București au fost nereușite. Recent, am ajuns prin recomandare la Spitalul Clinic SANADOR, la Conf. Dr. Marcian Manu. O simplă discuție cu un pacient fericit al domnului conferențiar m-a convins de îndată să pun mâna pe telefon și să mă programez la dumnealui. Am zis că trebuie să ajung la acest specialist! Datorită acestui minunat om, acum mă simt ca la 20 de ani. Cu o experiență neplăcută, suferință, ani de căutări, programări, așteptări, medici nepotriviți, tratamente incorecte și fără succes, iată că, spre fericirea mea, mi-am găsit rezolvare la SANADOR. Apreciez mult la acest medic că tot timpul îmi spunea să am încredere în el. Această încurajare m-a ajutat foarte mult. Sunt recunoscător întregii echipe SANADOR. Mă bucur că am dat peste așa oameni minunați. Mii de mulțumiri pentru tot efortul pe care îl depuneți cu dedicație față de fiecare pacient!”.

Spitalul Clinic SANADOR asigură pacienților cele mai avansate tipuri de investigații și intervenții chirurgicale pentru afecțiunile aparatului urinar, cu accent, de câte ori este posibil, pe metodele minim invazive endourologice sau chirurgicale. În cazul lui Ion, echipa medicală condusă de Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie a Spitalului Clinic SANADOR, a efectuat o intervenție minim invazivă endoscopică prin care a tratat cu succes adenomul gigant de prostată. Recuperarea postoperatorie a fost rapidă, ușoară și confortabilă pentru pacient.

Pentru a beneficia de servicii de înaltă performanță și tehnologii de ultimă generație pentru intervenții urologice, realizate de o echipă de medici urologici cu vastă experiență și rezultate remarcabile, Spitalul Clinic SANADOR reprezintă cea mai potrivită alegere!

