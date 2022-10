Adrian Mutu - Rapid a fost clar dezavantajată de arbitraje în ultimele patru meciuri

Antrenorul echipei de fotbal Rapid Bucureşti, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa a fost clar dezavantajată de greşelile de arbitraj în ultimele patru etape ale Superligii, potrivit Agerpres.

"S-au întâmplat nişte lucruri care ne deranjează, şi mă refer la nişte greşeli de arbitraj care au fost împotriva noastră în ultimele patru meciuri. Nu cred că e vorba de o criză. Din punctul de vedere al antrenorului, există perioade foarte bune aşa cum am avut noi şi pot exista şi perioade mai puţin bune. Ideea este că noi trebuie să rămânem uniţi, să avem o concepţie de joc bine stabilită, cu strategiile făcute pentru fiecare meci, şi să încercăm să evităm această perioadă. Eu nu caut nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat, dar este strigător la cer golul anulat în meciul cu Chindia. În plus, cu accidentarea lui Papeau, cum a fost judecată faza... Nu a fost aşa cum ar fi trebuit. A doua zi am avut un exemplu cu Deac şi a fost reevaluată la VAR acea fază. La noi întrebarea este de ce nu a fost revăzută la VAR? Atunci când vezi că jucătorul iese pe targă este un mare semn de întrebare. Mie îmi pare rău pentru Papeau, pentru că el va sta aproape patru luni în afara gazonului, având o fractură de peroneu, ceea ce este foarte grav. Ca arbitru, să vezi că jucătorul iese pe targă şi să nu reevaluezi faza mi se pare ostentativ. Rapidul în ultimele patru meciuri a fost clar dezavantajată. Şi e important pentru noi, dacă am fi jucat în superioritate numerică din minutul 20, probabil că altul ar fi fost scorul. Cred că am fi avut mai multe şanse să câştigăm acest meci. Eu sper să nu se mai întâmple lucrurile astea. Şi chiar dacă suntem pe un loc fruntaş în momentul de faţă, sper că nimeni nu are nimic cu Rapid. Asta este ceea ce îmi doresc, pentru că această competitivitate este binevenită pentru fotbalul românesc în general", a declarat Mutu.Tehnicianul s-a arătat dezamăgit de faptul că preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras, a dat dreptate Rapidului în analiza sa, dar nu a luat nicio măsură: "Părerea lui Vassaras întăreşte ceea ce spun eu acum, dar important este că noi suntem clar dezavantajaţi, sunt repercursiuni şi nu se ia nici o măsură".Referitor la partida cu Hermannstadt, de vineri, Mutu a spus despre adversari că sunt revelaţia acestei ediţii a Superligii."Vom avea un meci dificil împotriva unei echipe care este revelaţia campionatului după părerea mea, o echipă care mie personal îmi place foarte mult. În ciuda dificultăţilor financiare, băieţii au demonstrat că au caracter, au făcut un campionat până acum foarte bun. Ne aşteptăm la un meci de luptă, în care vom căuta victoria şi sper să o obţinem. Rapid caută tot timpul victoria, dar bineînţeles atunci când nu vin trei puncte în două meciuri la o echipă de calibrul nostru, normal că lumea şi criticii îşi fac datoria", a afirmat Mutu.Despre o posibilă legitimare a lui Gabriel Tamaş, care ar urma să-şi rezilieze contractul cu Petrolul Ploieşti, Mutu a spus: "Nu am vorbit cu Gabi Tamaş. El rămâne un jucător de mare valoare, a demonstrat-o peste tot unde a fost. Vom vedea ce se va întâmpla, deocamdată este jucătorul Petrolului".Jucătorul Răzvan Onea se aşteaptă la o deplasare dificilă la Mediaş pentru partida cu Hermannstadt."Ne aşteaptă un meci foarte important, o deplasare lungă până la Mediaş, din care sper să ne întoarcem cu puncte. Cu siguranţă nu va fi un meci uşor, dar mergem să câştigăm. Îmi doresc să fie un arbitraj corect, mi se pare un lucru firesc. Am avut o serie bună de meciuri, apoi au venit aceste meciuri în care nu am câştigat. De aceea următorul meci este foarte important şi mergem cu gândul să câştigăm. Pentru noi la fiecare meci victoria este în prim plan. Nu cred că este o criză, la ultimul meci am jucat bine, dar ne-a lipsit golul, am avut o mulţime de ocazii. Sper ca la acest meci să reuşim să marcăm", a spus Onea.Rapid va întâlni formaţia FC Hermannstadt, vineri, de la ora 21:00, în deplasare, pe stadionul Gaz Metan din Mediaş, într-o partidă din cadrul etapei a 14-a a Superligii.