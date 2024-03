Adrian Năstase dezvăluie de ce Iohannis nu va câștiga șefia NATO: E lovitura de biliard!

Fostul premier Adrian Năstase crede că intrarea lui Klaus Iohannis în cursa pentru șefia NATO e un fel de cacealma și că actualul președinte al României nu are nicio șansă să câștige. Năstase descrie manevra ca pe o lovitură de biliard și spune că, în final, Iohannis se va mulțumi cu un post mai puțin important.

Iată cum explică Năstase strategia lui Iohannis

"Iohannis a intrat in criza de timp. Mai are putin pana isi incheie cel de-al doilea mandat. Ce va face in continuare? Sa reia operatiuni de real estate prin meditatii? A depasit nivelul asta, asa incat propune natiunii doua proiecte prioritare: cautarea unui job pentru presedinte si pregatirea unui palat pentru un fost presedinte.

Diplomatia romaneasca e in alerta pentru identificarea postului. Solutia gasita poarta numele clasic “lovitura de biliard”. In esenta, te inscrii intr-o cursa pe care ai putine sanse sa o castigi dar obtii un credit pentru viitorul concurs. Este clar ca dupa mandatul lui Geoana, de nr 2 la Nato, e greu de crezut ca Romania va obtine pozitia 1. E adevarat ca reusesti sa-l enervezi pe Rutte. Nu are importanta.

Retragandu-ti, ulterior candidatura, castigi un wild card pentru alegerile din UE. Lovitura de biliard inseamna ca lovesti bila Nato pentru ca sa introduci in cos bila UE. In aceasta strategie ar putea ajuta si recent desemnata candidata la conducerea listei de europarlamentari, o apropiata – se spune – a familiei Iohannis.

Iata ca, dupa 10 ani, Iohannis propune, in sfarsit, romanilor, un proiect national!", scrie Năstase pe blogul său.