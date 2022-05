Adrian Năstase îi analizează vestimentar pe Vladimir Putin, Florin Cîțu sau Volodimir Zelenski: 'Îți pui cravată în funcție de gradul de respect'

Fostul premier Adrian Năstase susține că ziua de 1 Mai, Ziua Internațională a Muncii, și-a pierdut din semnificația inițuală, ea fiind înlocuită de tineri cu o zi de distracție. De asemenea, Năstase a ales în această zi să analizeze tendințele vestimentare din lumea politică națională sau internațională.

„Astazi este 1 Mai – Ziua internationala a Muncii – care si-a pierdut complet semnificatia initiala. Ea devine, tot mai mult, pentru unii tineri, o zi a distractiei neingradite, hranita cu prafuri albe, alcool si muzica electronica trap (si in viitor si galop). Pentru a-l cita pe Denis de Rougemont, „decaderea unei societati incepe atunci cand ne intrebam ‘ce se va intampla?’, in loc sa ne intrebam ‘ce putem sa facem’?”, spune Năstase, pe blogul său personal.

În privința stilului vestimentar, fostul premier a ales să-i analizeze pe premierul Bulgariei, Florin Cîțu, Vladimir Putin sau Volodimir Zelenski.

„Tendintele in moda masculina, la nivelul liderilor politici, s-au schimbat in ultimii ani.

Iata, spre exemplu, premierul Bulgariei a venit la conferinta de presa de la Palatul Victoria cu camasa deschisa la gat si si cu cravata atarnand. Probabil ca aceasta este noua „postura” cool. Imi aduc aminte de eleganta fostului premier bulgar, Simeon de Saxa Cobourg-Gotha dar asta era, probabil, o tinuta depasita.

Sigur, uneori te poti adapta la ambianta. Florin Citu, presedintele Senatului, in Romania nu poarta cravata dar cand pleaca in SUA pentru a se intalni cu un consilier al unui senator american, isi pune cravata. Iti pui cravata in functie de gradul de respect pentru interlocutori. Daca este nevoie, iti sufleci si manecile ca sa arati cat mai popular.

Un exemplu de constanta il reprezinta Putin. Manecile de la haina ii ajung pana la jumatatea palmei, depasind marginea camasii. Pare cumva ca se agata de ele.

Evident, la moda sunt hainele militare, incluzand tricouri stretch la baza gatului, pe modelul Zelenschi. Aceste tricouri, in diferite culori, sunt folosite si de moderatorii unor televiziuni, pe sub veste care se inchid la un nasture deasupra buricului.

In ceea ce priveste discursurile, avem moda americana – folosirea de catre vorbitor a doua promptere laterale, moda NATO – gesturi sus/jos, simultane, cu ambele maini, moda franceza – miscarea permanenta a capului, moda romaneasca – „ambuscade” ale jurnalistilor pe holurile parlamentului, cu politicieni care incearca sa se salveze”, a punctat Năstase.