Adrian Năstase îl nimicește pe Cătălin Drulă: Ipocrizia e principala caracteristică!

Fostul premier Adrian Năstase a luat la puricat CV-ul liderului USR Cătălin Drulă! Asta după ce USR-istul a acuzat că în jurul premierului Marcel Ciolacu există o mafie cum exista pe vremea când premier era Năstase.

După ce i-a analizat puțin activitatea, Năstase a conchis că Drulă e ipocriti. Iată de ce!

"Cătălin Drulă are o memorie de elefant . Atunci când vrea să critice Guvernarea Marcel Ciolacu sau pe Marcel Ciolacu se referă la perioada 2000/2004 și la guvernarea Adrian Năstase. Evident în conotație negativă. Spre exemplu, ieri, afirma că „Ciolacu are o mafie in jurul lui la fel ca Adrian Năstase”.

Am vrut să văd cu ce se ocupa Cătălin Drulă în urmă cu 20-25 de ani (el fiind născut in 1981) și ce anume l-a marcat in adolescentă. Am aflat că și-a luat bacalaureatul în 1999 iar, după aceea, a plecat cu o bursă, la Toronto, in Canada, in 2003 (deci în perioada guvernării Năstase) iar, ulterior, în 2004, la Grenoble (tot in perioada guvernării Năstase). Mă gândesc că temele de studiu în anii respectivi vizau alte subiecte si nu situația din România. Nu vreau să comentez mai mult dar acest mod de a demoniza o perioadă pe care nu ai trăit-o și pe care nu aveai cum s-o cunoasti fiind plecat din țară în perioada de studenție caracterizează un personaj la care ipocrizia este principala caracteristică. Iar instrumentul de actiune politică – ranga.

Oricum, in materie de mafie, in viitor, termenul de referintă va fi perioada in care USR a fost la guvernare (vaccinuri, achizitii in sănătate, etc). In presă au apărut nenumărate exemple. De altfel, dacă in perioada 2000-2004 nu s-ar fi incheiat negocierile pentru aderarea la UE, „consultantii” USR nu ar fi avut cum să „mulgă” bugetul PNRR".