Adriana Bahmuțeanu scoate pliciul în apărarea lui Salam, după bătaia din hotel cu escorta: Pentru bani și notorietate

Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații cu privire la scandalul în care este implicat Florin Salam. Manelistul este acuzat că ar fi agresat fizic o tânără într-o cameră de hotel din București chiar în prima zi a anului.

Adriana Bahmuțeanu intervine în scandalul în care este implicat Florin Salam

Adriana Bahmuțeanu a făcut o serie de declarații cu privire la situația în care se află celebrul manelist. Vedeta susține că Florin Salam este doar martor în acel dosar, ceea ce nu exclude posibilitatea unei înscenări. Totodată, Adriana Bahmuțeanu a precizat că nu există probe suficiente care să demonstreze că ceea ce afirmă tânăra este adevărat.

„Din informațiile mele de până acum, Florin Salam este doar martor în acest dosar, nu este inclupat, atenție, nici măcar suspect, ceea ce demonstrează faptul că e posibil să fie și o înscenare. Dacă ar fi fost probe suficiente în ceea ce privește persoana domnului Florin Salam, cu siguranță ar fi fost inculpat în acest dosar, deoarece un hotel important din București are camere de luat vederi pe hol, se poate demonstra daca au intrat împreună în cameră, dacă au ieșit împreună, în ce stare era victima când a intrat în cameră și când a ieșit. Sursele mele spun că nici vorbă de așa ceva, că este o înscenare pentru a scoate o sumă de bani importantă de la Florin Salam și pentru a se folosi de notorietatea lui Florin Salam”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Antena Stars, potrivit romaniatv.net.

Contactat pentru a răspunde acuzațiilor apărute, Florin Salam dezminte orice acuzație care i se aduce

„Am venit să iau un botez aici. Am început să cânt, pentru că eu 2-3 ani de zile nu am cântat nicăieri, și cum am început să cânt au început ăștia să-mi facă chestii de astea, am dușmani, nu știu ce-or avea cu mine, eu n-am supărat pe cineva. Cu siguranță că așa e, vă dau cuvântul meu de om. Eu nu mă cert cu nimeni niciodată. Nu o cunosc (n.r. pe femeia care l-a reclamat). Aici e o înscenare, dar nu a formulat-o bine. Aș ruga-o să-și vadă de treaba ei, să nu se ia după cineva care a vrut să-mi facă rău. Eu eram în acel hotel, dar au înscenat tot, au vrut să se ridice pe spatele meu sau să-mi ceară bani”, a declarat Florin Salam, pentru emisiunea Xtra Night Show.

„Doamne, câte femei cunoaște bărbatul meu. O să avem noi grijă de domnișoara, pentru defăimarea soțului meu, vorbesc la modul cel mai serios”, a completat și Roxana Dobre, soția manelistului.

Florin Salam a specificat și că este dispus să dea bani celor care îl denigrează, doar ca să aibă parte de liniște.

„Dacă aveți nevoie de ceva, spuneți cât vreți, decât să faceți manevre de astea. Mi-e rușine de copiii mei, vă rog frumos să vă vedeți de treaba voastră, să pot să cânt. Vă supărați că am început să cânt? 20 de ani tot eu o să fiu șeful. Eu eram la hotel de vreo 2 zile, pentru că am și cântat în zonă acolo. Camera era luată de cei la care am cântat. Eu orice aș vrea am nelimitat (n.r. răspuns la întrebarea pentru cât timp avea închiriată camera de hotel). Persoana asta care face asta nu ar vrea, dar o fi primit niște bani ceva”, mai spune Salam.