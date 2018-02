Afirmaţii ŞOCANTE ale lui Radu Tudor de la Antena 3: 'Suntem mai săraci şi mai PROŞTI'

Afirmaţii incredibile ale vedetei Antena 3, Radu Tudor. Într-o postare şocantă pe propriul blog, jurnalistul vorbeşte despre însemnătatea acestei zile, Ziua Brâncuşi în România. Jurnalistul e contrariat de faptul că marele Constantin Brancusi nu l-au omagiat aproape deloc pe acesta.

"Câţi dintre cei care se bat cu caramida in piept ca sunt romani si tin la Romania il omagiaza pe uriasul Brancusi? Unul singur a facut gestul remarcabil. Este vorba despre europarlamentarul independent Mircea Diaconu. In rest, tacere. Una complice, analfabetizanta, ingrijoratoare si revoltatoare. Conducatorii Romaniei sunt preocupati de lucruri mici si de obicei urat mirositoare. Cu putine exceptii.

Daca in anul Centenarului am fi facut o sarbatoare europeana, poate chiar mondiala, din Ziua Brancusi, s-ar fi miscat lumea. In sensul bun. De placere. Si de nevoia descoperirii romanismului lui Brancusi. Sunt inca destui cunoscatori de arta ce nu stiu sau nu dau doi bani pe radacina romaneasca a lui Brancusi. Era de datoria noastra sa o facem. Spanzuram milioane de euro pe tot soiul de bazaconii balcanice respingatoare – prin icereuri populate cu dubiosi, parasutati politic sau poeti de restaurant – cand vine vorba despre cultura si turismul romanesc. Brancusi zace insa undeva, mereu uitat in constiinta romaneasca.

Iar daca vreun interes politic sulfuros o cere, atunci se face si o subscriptie publica pentru vreo cumintenie de-a pamantulului, de care se alege praful imediat ce ea nu mai e de folos politic. Revoltat si el pe felul in care a fost tratat de propria lui tara, olteanul din Hobita a spus candva cu naduf despre conationalii sau romani : “V-am lasat saraci si prosti, v-am gasit si mai saraci si mai prosti”. Cine intelege esenta vorbelor sale, a priceput ca nuantele sunt dincolo de aspectul economic… Suntem, din punct de vedere spiritual, si mai saraci si mai prosti in anul Centenarului existent doar cu un logo. Pe net. Sa ne ierti Brancusi", a tunat Radu Tudor.