Alertă la Hamburg - Atac armat la un centru al Martorilor lui Iehova, cel puțin șase morți (Video)

Mai multe persoane au fost declarate moarte, iar altele au fost rănite în urma unui schimb de focuri de armă în orașul Hamburg din nordul Germaniei, au anunțat joi autoritățile. Sunt cel puțin șase morți și 17 răniți, potrivit primelor informații.

Poliția din Hamburg a precizat într-un tweet că o operațiune de amploare este în curs de desfășurare în zona Alsterdorf.

Potrivit mai multor rapoarte media, împușcăturile au avut loc la un centru al Martorilor lui Iehova de pe strada Deelböge, care se află în zona Gross Borstel, în cartierul de lângă Alsterdorf.

Locuitorii care locuiesc în apropiere au fost avertizați să își părăsească locuințele pe fondul operațiunii în curs.

"Deocamdată nu există informații sigure despre motivul crimei", scrie poliția pe Twitter. "Vă rugăm să nu împărtășiți ipoteze nesigure și/sau să nu răspândiți zvonuri".

????#UPDATE: “According to initial findings, a shot was fired in a church on Deelböge street in the #GroßBorstel district” in #Hamburg, #Germany. - Police pic.twitter.com/VkQYGLbKOS