Alertă la Tel Aviv - Bloc de locuințe, lovit de o rachetă Hamas (VIDEO)

Reuters transmitea imagini în direct care surprind o clădire cu patru niveluri avariată în partea de sus.

Un bărbat în vârstă de 20 de ani, rănit la cap şi membre, primea îngrijiri la spital, anunţă într-un comunicat MDA.

Celelalte două persoane au fost rănite uşor, precizează MDA.

Acest atac intervine după ce brigăzile Ezzedin al-Qassam, braţul armat al mişcării islamiste palestiniene Hamas, a anunţat că ”reia bombardarea Tel Avivului ca răspuns la masacre sioniste ale civililor” palestrinieni.

