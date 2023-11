Alexandru Creţu (Universitatea Craiova) - Cu Dinamo e un duel istoric

Fotbalistul Alexandru Creţu a caracterizat meciul cu Dinamo, de duminică, din etapa a 16-a a Superligii, ca fiind un "duel istoric", arătându-se optimist în ceea ce priveşte o victorie a formaţiei Universitatea Craiova, condusă pentru prima oară de pe bancă de antrenorul bulgar Ivailo Petev, potrivit Agerpres.

"Va fi un duel istoric, întâlnim Dinamo care nu are nicio nevoie de prezentare. Chiar dacă Dinamo în acest moment nu se află într-o poziţie bună în clasament, va fi un meci greu. Trebuie să fim sută la sută motivaţi şi să începem un nou drum alături de Mister (Ivailo Petev, n.red.). Sper să i facem o bucurie. Sunt importante pentru noi toate cele trei puncte, pentru că dacă ne uităm în clasament, sunt alte echipe aproape de noi", a declarat Creţu, într-o conferinţă de presă.

Mijlocaşul echipei craiovene spune că schimbarea unui antrenor aduce întotdeauna un plus de motivaţie în interiorul echipei.

"Schimbarea unui antrenor aduce întotdeauna beneficii în jurul unei echipe. Săptămâna asta am fost mult mai motivaţi, ne-am dăruit mai mult şi cred că este timpul de stabilitate, avem nevoie de asta. Sperăm că schimbarea de antrenor se va vedea duminică. Ne-am antrenat foarte bine şi sunt sigur că vom lua cele trei puncte, dacă vom respecta ceea ce ne spune Mister. Cred că schimbarea antrenorului aduce întotdeauna un plus de energie şi o motivaţie. Clar nu am arătat bine până acum. Trebuie să arătăm mai bine, trebuie să adunăm puncte, pentru că aveam mare nevoie. Sperăm ca în meciul următor să facem o figură frumoasă", a mai spus Creţu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni formaţia Dinamo Bucureşti, duminică, de la ora 16:00, pe stadionul "Ion Oblemenco", într-un meci din cadrul etapei a 16-a a Superligii, prima din returul sezonului regulat. Acesta va fi meciul de debut al lui Petev la Universitatea.