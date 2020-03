Alocările Guvernului SUNT INSUFICIENTE: medicii unui spital de urgență cer DONAȚII de la români, în criza coronavirusului

Autoritățile din Românai dau asigurări că spitalele sunt dotate cu toate cele necesare intervenției în cazul pacienților cu coronavirus. Medicii din Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani au făcut sâmbătă un apel către populaţie pentru donaţii de materiale sanitare sau bani pentru achiziţia acestora, pentru că spitalul "nu are resurse suficiente pentru a gestiona această furtună", conform News.ro.

"Actualitatea este tulbure şi cu siguranţă va fi şi mai tulbure. Analizând situaţia internaţională, unde ţările cu putere financiară şi logistică sunt depăşite deja, înţelegem că este o chestiune de timp până când această boală ne va sufoca şi pe noi. Suntem sinceri în a recunoaşte că nu avem resurse suficiente pentru a gestiona această furtună şi nici experienţa în timp de criză, dar vom sta în linia întâi, în picioare, cât putem.Vă rugăm să ne sprijiniţi, avem nevoie de ajutorul vostru! Suntem deschişi către orice formă de ajutor, însemnând donaţii de materiale sanitare (măşti medicale, combinezoane medicale, vizete, ochelari, biocide,etc) sau bani pentru a le putea achiziţiona. În aceste momente şi în cele ce vor veni solidaritatea va fi determinantă pentru noi toţi", se arată într-un comunicat al medicilor din Spitalul Judeţean.

Medicul Laurenţiu Taban, preşedintele Asociaţiei "Sf. Pantelimon", organizaţie non-profit a spitalului prin care donaţiile din partea persoanelor fizice sau juridice pot ajunge în unitatea medicală din Focşani, spune că medicii au lansat acest strigăt de ajutor "cât încă mai are cine să-i audă şi să-i ajute".

"Apelul nostru se adresează comunităţii şi îl facem în numele tuturor care or să interacţioneze într-o formă sau alta cu sistemul de sănătate. Nu ştim exact cum se vor desfăşura evenimentele, dar uitându-ne şi având o oglindă externă a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, potenţialele scenarii deschise sunt plauzibile. În această măsură, orice ajutor din orice parte este bine venit. Realitatea este că resursele sunt limitate şi dacă se întâmplă ceva, nu avem ceea ce ne trebuie pentru gestionarea pe termen lung. Sistemul are minusurile lui şi vedem că şi spitalele mari din lume sunt neputincioase şi în colaps. Am lansat un strigăt de ajutor cât încă nu suntem sub arme, cât încă mai putem striga ajutor şi mai are cine să ne audă şi să ne ajute", a declarat, pentru AGERPRES, medicul Laurenţiu Taban.

Toţi cei care pot ajuta sunt rugaţi să doneze în contul Asociaţiei "Sf. Pantelimon" Focşani.