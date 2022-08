Ambulanța la Guvern: Secretarul de stat Cristian Vasilcoiu a leșinat în timpul ședinței, ulterior a fost testat pozitiv cu COVID

Secretarul de stat la Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, care a participat miercuri la ședința de Guvern, a anunțat că a fost testat pozitiv Covid-19: „Am putine amețeli, frisoane, dureri de cap, respir ca peștele, dar nu mor”.

„Dragi prieteni și colegi, unii dintre voi știți deja, alții aflați acum: azi m-am 'prelins' puțin în timpul ședinței de Guvern, apoi am avut un episod de 'brake dance' fără să vreau. Îi mulțumesc lui Alexandru Rafila pentru reacția rapidă și pentru că a avut grijă de mine, până a ajuns ambulanța, care m-a dus la Matei Balș. Da, medicii au depistat că am Covid și le mulțumesc pentru mobilizare. Am putine amețeli, frisoane, dureri de cap, respir ca peștele, dar nu mor”, scrie pe Facebook Cristian Vasilcoiu.

El precizează că a purtat mască. În înregistrarea ședinței de guvern, acesta poate fi văzut lângă ministrul Rafila.

„Îmi cer scuze față de colegii din minister, Guvern și partid și le mulțumesc pentru mesaje și susținere. Am anunțat pe toată lumea cu care m-am întâlnit recent. Sunt vaccinat, am mai avut Covid, nu am trecut chiar ușor prin el, se pare că nici acum. Ne vedem luni, că nu scapă nimeni de mine așa ușor”, încheie Vasilcoiu.