Ana Birchall îl critică aspru pe Stelian Ion: 'Am sperat ca realizează gravitatea afirmațiilor sale, ar putea fi folosite de condamnați'

Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, spune că afirmația actualului ministru al Justiției despre „preluare de dosare cu japca” poate oferi muniție persoanelor cu probleme penale. „Ar fi de-a dreptul strigator la cer ca cei condamnati pentru coruptie sau fugarii de lux ai tarii sa scape tocmai pentru ca domnul ministru face astfel de declaratii!”, afirmă aceasta pe pagina ei de Facebook.

Context: Joi, Stelian Ion a afirmat că va solicita în perioada următoare procurorului general realizarea unui control la unităţile de parchet pentru a verifica cum sunt declinate sau preluate anumite dosare. "Vreau să am o imagine de ansamblu cu privire la toate unităţile de parchet pentru a veni în final cu nişte propuneri concrete, astfel încât genul ăsta de preluare de dosare cu japca să nu se mai poată realiza", a declarat ministrul Justiţiei într-un interviu acordat G4Media.ro. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, a sesizat, vineri, Inspecţia Judiciară pentru a verifica dacă declaraţiile ministrul Justiţiei, Stelian Ion, privind preluarea unor dosare "cu japca" au fost de natură să afecteze independenţa procurorilor.

„Ministrul Stelian Ion vorbind despre dosarele penale: "...genul ăsta de preluare de dosare cu japca să nu se mai poată realiza".

Am evitat sa scriu pana acum despre aceasta declaratie total neinspirata a domnului ministru al justitiei pentru ca am sperat ca domnul ministru realizeaza gravitatea afirmatiilor sale si va veni public explicand concret "ce dosar (sau dosare) a fost " preluat cu japca" si de catre cine! Nu a facut-o desi cred ca datoreaza urgent cateva clarificari si explicatii: ce dosare au fost "luate cu japca" si de catre cine.

Mai mult, daca este asa, domnul ministru are obligatia legala sa sesizeze inclusiv parchetul competent pentru a investiga aceasta infractiune... pentru ca vorbim de o infractiune! Daca insa domnul ministru nu are astfel de informatii concrete si doar s-a aventurat din nou intr-o alta declaratie publica total neinspirata, neprofesionista si imatura (ca sa nu spun direct iresponsabila) are obligatia urgent de a o retrage tocmai pentru ca efectele acestei declaratii sunt multiple si grave! De exemplu, ma intreb si il intreb pe domnul ministru daca realizeaza ca declaratia domniei sale poate fi folosita exact de persoanele certate cu legea, de fugari, de cei care au inca dosare pe rol in diverse stadii (unii condamnati cu ani grei pentru coruptie dar care cer rejudecarea) si al caror narativ este exact in linia afirmatiilor domnului ministru Ion" dosarul meu a fost dat cu dedicatie la procurorul x, la completul y ca sa ma condamne cu japca, la comanda, politic, etc etc". Poate nu isi mai aduce aminte domnul ministru dar, de exemplu, exact acest lucru sustinea si Mazare (concitadinul domnului ministru) sau actualii fugari clamand ca sunt condamnati si prigoniti politic etc! Din pacate aceasta declaratie nu este prima declaratie neinspirata a domnului ministru Ion. Ne amintim si declaratia legata de pensionare, o declaratie care a produs cel mai mare val de pensionari din sistemul judiciar, un sistem judiciar si asa sufocat de lipsa resurselor umane! Tocmai de aceea ii solicit public domnului ministru sa vina urgent cu clarificarile concrete care se impun. Ar fi de-a dreptul strigator la cer ca cei condamnati pentru coruptie sau fugarii de lux ai tarii sa scape tocmai pentru ca domnul ministru face astfel de declaratii!

Regret ca domnul ministru nu realizeaza ca una este sa fii in opozitie si sa faci opozitie, chiar si galagioasa sau cu muzica, si alta este sa fii ministrul justitiei. Sper sa realizeze pana nu e prea tarziu si, asa cum am mai spus, adevaratul PR sunt faptele care raman in urma ta ori desi sunt cateva luni bune de cand este in fruntea MJ nu am vazut nicio fapta serioasa, cu o masura de fond, ci doar intentii si declaratii desi din 2019 s-a lucrat serios in MJ pentru masurile legislative care se impun sa fie adoptate urgent! Aceste masuri erau la MJ cand domnul ministru si-a preluat mandatul! Rog comentarii argumentate, strict la subiectul postarii!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.